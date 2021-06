Branża turystyczna może się spodziewać lepszego sezonu. Turyści zagraniczni są na wagę złota

Zdaniem ekspertów za częściową odbudowę ruchu będą odpowiadać głównie turyści krajowi. Jak wskazano, w całym 2020 r. z noclegu w Polsce skorzystało 2,3 mln turystów zagranicznych, co stanowi wynik o 70 proc. w porównaniu do roku wcześniejszego. Eksperci PIE przewidują, że niski udział turystów zagranicznych utrzyma się w tym i w przyszłym roku. Nie są to dobre wieści dla branży, ponieważ jak wskazano, to turyści zagraniczni byli dla polskiej branży turystycznej najbardziej dochodową grupą klientów.