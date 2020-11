Branża piwna odpowiada na pomysł podwyższenia podatku: „Doszłoby do drastycznego załamania rynku”

Pod koniec października w portalu polskatimes.pl opublikowaliśmy rozmowę z prof. Witoldem Modzelewskim – „Nowy lockdown to będzie katastrofa”. - Alkohol w piwie jest dużo niżej opodatkowany akcyzą w stosunku do innych napojów alkoholowych – mówi w rozmowie z nami były wiceminister finansów. Zapytany o to, gdzie rząd może szukać dodatkowych pieniędzy, które zasiliłyby budżet, powiedział: - Jeśli chodzi o piwo, to jeśli zaczęlibyśmy proces dochodzenia z opodatkowaniem – w porównaniu do innych wyrobów alkoholowych – to w ciągu roku możemy osiągnąć nawet od +3 do +5 miliardów złotych.

Do rozmowy odniósł się Bartłomiej Morzycki, dyrektor generalny Związku Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego – Browary Polskie.

Odpowiedź publikujemy poniżej w całości odpowiedź Bartłomieja Morzyckiego: