Branża noclegowa jest w coraz gorszej kondycji przez trwającą pandemię

Teraz jest totalna niemoc, zniechęcenie i wkurzenie na rządzących. W zasadzie nie ma żadnej strategii w stosunku do branż, w których my działamy, czyli eventowej, koncertowej, weselnej, hotelarskiej czy restauracyjnej. My jesteśmy na wsi. Kto do nas przyjdzie i zamówi kotleta z ziemniakami na obiad, jak tu wszyscy gotują sobie sami, a do najbliższego miasta, do Sandomierza mamy 20 kilometrów?