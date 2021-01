Branża narciarska nie wyklucza otwarcia stoków. "W piśmie do wicepremiera Gowina przedstawiona została argumentacja za otwarciem branży"

Pfeizer znacząco zmniejsza dostawy szczepionek przeciwko koronawirusowi do krajów UE. Strategia szczepień na razie się nie zmienia

- Firma Pfeizer zapowiedziała, że w najbliższym czasie znacząco zmniejszy dostawy szczepionki do krajów Unii Europejskiej, w tym do Polski - poinformował w piątek Michał Dworczyk, szef KPRM. Zmniejszenie dostaw ma być tymczasowe i pozwolić firmie na zwiększenie produkcji w przyszłości. Dworczyk dodał, że do czasu otrzymania informacji od firmy, Polska nie zmienia strategii szczepienia.