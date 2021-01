Branża handlowa apeluje o zagwarantowanie personelowi sklepów pierwszeństwa w dostępie do szczepionek

- Decyzja rządu budzi nasze zdziwienie, szczególnie jeśli przyjrzymy się jakie grupy zawodowe zostały uwzględnione w kolejnych etapach szczepień, po ich zakończeniu dla lekarzy i pracowników placówek medycznych czy osób narażonych na ciężki przebieg choroby wywołanej przez koronawirusa SARS-CoV-2– mówi Robert Rękas, Prezes Zarządu Polskiej Sieci Handlowej Lewiatan. -„W drugim etapie zaszczepione zostaną także osoby, które "bezpośrednio zapewniają funkcjonowanie podstawowej działalności państwa i narażone są na zakażenie ze względu na częste kontakty społeczne". Są to m.in. pracownicy sektora infrastruktury krytycznej, dostaw wody, gazu, prądu, usług teleinformatycznych, poczty, bezpieczeństwa żywności i leków, transportu publicznego. Należą do nich również urzędnicy odpowiedzialni za zwalczanie pandemii, pracownicy wymiaru sprawiedliwości, funkcjonariusze służb celno-skarbowych.”- dodaje.

- Dołączyliśmy do apelu Polskiej Izby Handlu oraz innych organizacji branżowych zwracając się z apelem do Ministra Zdrowia, aby zagwarantował pracownikom handlu pierwszeństwa w dostępie do szczepionek przeciwko COVID-19. Apelujemy do Ministra Zdrowia o zagwarantowanie personelowi sklepów pierwszeństwa w dostępie do szczepionek. Wierzymy, że uda nam się przekonać rząd, że pracownicy handlu są grupą zawodową podwyższonego ryzyka i powinni uzyskać dostęp do szczepień ochronnych na równi z przedstawicielami zawodów uwzględnionymi w II etapie szczepień. – dodaje Rękas.