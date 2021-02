Branża gastronomiczna w tragicznej sytuacji. "Zniknie co piąty lokal"

Czas dla przedsiębiorczych kobiet. Która zostanie Bizneswoman Roku: pretendentki wciąż można zgłaszać!

Polska zajmuje jedno z najwyższych miejsc w Unii Europejskiej pod względem przedsiębiorczości kobiet, dotyczy to głównie małych przedsiębiorstw. We wszystkich firmach objętych badaniem tylko 30 proc. członków zarządów to kobiety, a jedynie w 23 proc. pełnią one funkcję prezesa. Dlatego wciąż potrzebujemy inicjatyw wspierających Polki w realizacji marzeń o prowadzeniu własnego biznesu. W XI edycji konkursu Bizneswoman Roku w kategoriach otwartych konkursu wpłynęło ponad 700 nominacji. Mimo trudnych warunków, w jakich obecnie wszyscy działamy, trwa zbieranie nominacji do kolejnej edycji konkursu.