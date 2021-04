Branża fitness ma dość. Poseł upomina się o "prawa grubych"

Kilka miesięcy temu rząd zamknął siłownie i baseny, ale pozwolił trenować członkom kadry narodowej. Ludzie więc zaczęli masować zapisywać się do Polskiego Związku Przeciągania Liny. W kwietniu jednak rząd zamknął tą furtkę, pozwalając trenować jedynie członkom kadry sportów olimpijskich.

Sebastian Gazda z Polskiej Federacji Fitness mówi:

To nie jest koniec przeciągania liny. PZPL i ta dyscyplina to sport olimpijski. PZPL jest członkiem PKOL, jest w poczekalni dyscyplin do igrzysk olimpijskich. Członkowie związku mogą realizować swoje treningi

Prezes Polskiej Federacji Fitness Tomasz Napiórkowski dodaje:

Mamy do czynienia z bezprawiem do kwadratu. Rozporządzenia bez poparcia w ustawie zasadniczej nie mają racji bytu. Ale nawet jeśli tak jest, stwierdziliśmy jako branża fitness, że postaramy się do nich zastosować. I nawet to nie może zostać zaakceptowane przez m.in. kontrolujących nas funkcjonariuszy policji.