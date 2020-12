Branża eventowa bez rządowego wsparcia. "Kolejny akt prawny nie rozwiązuje problemów zgłaszanych przez branże"

- Dziękuję za Pański istotny wkład w to, aby ta ustawa została przyjęta, a także za otwartość na postulaty kierowane do rządu przez przedsiębiorców. Jednocześnie jestem zmuszony nadmienić, iż ten kolejny akt prawny nadal nie rozwiązuje problemów zgłaszanych przez ważne dla gospodarki branże – pisze w apelu do wicepremiera Jarosława Gowina Prezydent Pracodawców RP Andrzej Malinowski.