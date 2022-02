„Brak sygnałów, by Rosja dążyła do deeskalacji”. Premier Wielkiej Brytanii leci do Kijowa OPRAC.: Grzegorz Kuczyński

Rosja skoncentrowała przy granicach Ukrainy ok. 130 tys. żołnierzy fot. MIL.RU

Premier Wielkiej Brytanii przed wylotem do Kijowa powiedział, że sytuacja na wschodzie Europy jest niepokojąca, bo nie ma żadnych sygnałów świadczących, by Rosja dążyła do deeskalacji. Tak Boris Johnson przedstawił członkom rządu ocenę sytuacji.