Brak prądu w mazowieckim. Sprawdź gdzie 9.08 będą planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie

Gdzie obecnie (9.08 8:11) nie ma prądu w mazowieckim?

powiat radomski

Rożki, od nr 41B do 49 i nr 1;1A;2;2A;

9.08 od godz. 8:00 do 14:30

Olszowa, od nr 5 do 29;

9.08 od godz. 8:00 do 11:30

Rzeczków, nr 15; 16;, Dąbrówka Warszawska, nr 4; 5; 5A;, Wierzbica, ul. Błędowska od nr 59 do 101;, Błędów, nr 1-20E;, Wierzbica-Kolonia, nr 54-60A;

9.08 od godz. 8:00 do 11:30

powiat pruszkowski

Olesin, ul. Stawowa od 14 do 22 parzyste, 31, 35, 39, 43, 47, ul. Pałacowa 11,15,23,27,a,b,34,37

9.08 od godz. 8:00 do 12:00

Planowane wyłączenia prądu w mazowieckim

powiat lipski

Baranów, ul. Armii Krajowej nr 1 - 17, Budy Zosine, ul. Generała Skokowskiego, Kopiska, nr 50 - 61

9.08 od godz. 9:00 do 15:00

Kosów, od nr 58A do 58K i od nr 60 do 60K; Firma NARGILA S.C.

10.08 od godz. 11:30 do 14:30