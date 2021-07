Brak prądu w mazowieckim. Sprawdź gdzie 8.07 będą planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie

Gdzie obecnie (8.07 8:07) nie ma prądu w mazowieckim?

powiat węgrowski

Paplin, Wólka Jeruzalska, Jeruzal, Chełmce

8.07 od godz. 8:00 do 12:00

powiat garwoliński

Tomaszówka, od 1 do 22, Poręba, od 111 do 135

8.07 od godz. 8:00 do 14:00

Garwolin, ul. Warszawska

8.07 od godz. 8:00 do 9:00

powiat grójecki

Ługowice

8.07 od godz. 8:00 do 13:00

Wodziczna

8.07 od godz. 8:00 do 16:00

Żdżary, od nr 56 do 72;

8.07 od godz. 8:00 do 14:30

powiat radomski

Skaryszew, ul. Ignacego Krasickiego od nr 11 do 19;, ul. Partyzantów nr 28; 34; 40A;

8.07 od godz. 8:00 do 14:30

powiat kozienicki

Małęczyn, ul. Kościelna od nr 17 do 73; dz. 502;, ul. Makowska od nr 16 do 21A;, ul. Działkowa nr 32;

8.07 od godz. 8:00 do 11:30