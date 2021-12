Brak prądu w mazowieckim. Sprawdź gdzie 7.12 będą planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie

Górki, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 22, 23, 25, 29, 29a, 31, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 40, 40b, 42, 43, 44, 45, 46, 49, 50, 51, 52, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 67a, 23b, 30, 63, 63a, 67a, 67b, 68a, 69, 70,71, 74, 76, 82, 84, dz 41/1, dz 40/1, 99, 9, 46, 56, 58, 68, 82, 85, 88, 94, 95, 96, 103, 108, 110a, Cisowe, 5, 16, 32, 61f, Zamość, 1, 5, 6, 7a, 13, 15, 17, 19, 23, 24, 25b, 26, 28, 33, 36, 37, 44, 48, dz 256, Górki Kampinoskie PBL Zamczysko, Stara Dąbrowa, 5b, 22, 32, 33, 34, 35, 35a, 36, 38, 39, 42, 45, 45a, 49, 50, 51, 54, 55, 56, 61, 63, 65, 65a, 67, 68, 69, 72, dz 12/3, dz 23/2, dz 55, 1, 3, 5, 5a, 6, 6a, 6b, 7, 9, 10, 11, 12, 15, 17, 18, 19, 19a, 20, 22, 24, 25, 28, 29, 33a, dz 192, 35, 40, 40a, 46, 47, 58, 63a, Nowa Dąbrowa, 6, 11, 19, 27, Dąbrówka, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 16, 18, dz 177, Aleksandrów, 25, 26, 28, 29, 31, 32, Kiścinne, 2, 15, 17, 18, 19, 20, 23, 23a 14.12 od godz. 9:00 do 13:00

Pasieki 10.12 od godz. 8:30 do 13:30

Wierzchowiska Pierwsze, Kolonia Wierzchowiska od Nr domu 12A do Nr domu 15 9.12 od godz. 11:00 do 15:00

Baranów, ul. Armii Krajowej nr 1 - 20, ul. Wspólna nr 1 - 5, Budy Zosine, nr 1 - 10, ul. Generała Skokowskiego nr 171 - 191, Holendry Baranowskie, nr 13, 121, Kopiska, nr 45 - 65 7.12 od godz. 8:00 do 15:00

Żyrardów, ul. 1 Maja nr 32 8.12 od godz. 8:00 do 16:00

Kuklówka Radziejowicka, ul. Leśna 8.12 od godz. 8:00 do 15:00

Budy Mszczonowskie, ul. Limonki, ul. Grzybowa, ul. Świerkowa 7.12 od godz. 8:00 do 16:00

powiat garwoliński

Żelechów, ul. Widokowa, ul. Lucerny, ul. Kawowa

7.12 od godz. 9:00 do 16:00

Żelechów, ul. Majowa, ul. Nad Lasem

9.12 od godz. 9:00 do 14:00

Wola Korycka Dolna, od numeru 42 do numeru 72

7.12 od godz. 8:30 do 11:30

Taluba, od numeru 11 do numeru 12, oraz od numeru 29 do numeru 32 A

7.12 od godz. 9:30 do 12:30

Wola Korycka Dolna, od numeru 9 do numeru 42

7.12 od godz. 11:30 do 14:30

Kalonka, od numeru 11 do numeru 14 oraz od numeru 31 do numeru 38, sklep

8.12 od godz. 8:30 do 12:30

Garwolin, Cichy Zakątek Bloki od numeru 57 A do numeru 57 K

10.12 od godz. 8:30 do 12:30