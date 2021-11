Brak prądu w mazowieckim. Sprawdź gdzie 4.11 będą planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie

Gdzie obecnie (4.11 11:10) nie ma prądu w mazowieckim?

powiat lipski

Pcin, Pcin od Nr domu 10 do Nr 22A

4.11 od godz. 8:00 do 15:00

Radom

Radom, ul. Kierzkowska od nr 1 do 40B; dz. 97/3; dz. 97/7; dz. 96/4; dz. 104/11;, ul. Kielecka od nr 106 do 149; Warsztat Sam. Kielecka 137;, ul. Wstępna od nr 2 do 24 i nr 9; dz. 18/16; dz. 951;, ul. ks. Franciszka Siarczyńskiego od nr 5 do 45 i od nr 2 do 26;, ul. Sławna od nr 3 do 55 (cała);, ul. Hipoteczna cała ulica;, ul. Długa nr 2;

4.11 od godz. 8:00 do 14:30

powiat piaseczyński

Piaseczno, od nr 31 do 55 i od nr 40 do 48;

4.11 od godz. 8:00 do 14:30