Brak prądu w mazowieckim. Sprawdź gdzie 30.06 będą planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie

Planowane wyłączenia prądu w mazowieckim

powiat radomski

Boża Wola, ul. Wiosenna, ul. Parkowa

2.07 od godz. 10:00 do 14:00

Wrzos, od 22 do 37

30.06 od godz. 8:00 do 11:00

Wrzos, od 38 do 48

30.06 od godz. 11:00 do 14:30

Dąbrówka Podłężna, od 56 do 63 oraz 67, Dworek

1.07 od godz. 8:00 do 11:00

Niemianowice, od 20 do 25

1.07 od godz. 8:00 do 14:30

Skaryszew, ul. Ignacego Krasickiego od 3 do 62

1.07 od godz. 8:00 do 14:30

Taczowskie Pieńki, Taczów, Gulin

1.07 od godz. 11:00 do 14:30

Gulin, od nr. 1 do 5d, Taczów, Taczówek od nr. 12 do 21 i od nr. 34 do 36

1.07 od godz. 11:00 do 14:30