Brak prądu w mazowieckim. Sprawdź gdzie 28.10 będą planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie

Planowane wyłączenia prądu w mazowieckim

powiat piaseczyński

Chyliczki, ul. Władysława Jagiełły, Chylice, ul. Barbary Radziwiłłówny

28.10 od godz. 8:00 do 14:00

Piaseczno, od nr 31 do 55 i od nr 40 do 48;

4.11 od godz. 8:00 do 14:30

Piaseczno, od nr 57A do 59T i od nr 48B do 48P; Stolarnia TOMDOM;

5.11 od godz. 8:00 do 14:30

Chylice, ul. Alpejska, ul. Stanisławskiego, Władków, ul. Jowisza, Budy-Grzybek, ul. Aleja Klonowa, ul. Aleja Kasztanowa

4.11 od godz. 7:00 do 9:00

Chylice, ul. Alpejska, ul. Stanisławskiego, Władków, ul. Jowisza, Budy-Grzybek, ul. Aleja Klonowa, ul. Aleja Kasztanowa

4.11 od godz. 17:00 do 19:00

powiat żyrardowski

Żyrardów, ul. Łąkowa

28.10 od godz. 8:00 do 14:00

powiat radomski

Boża Wola, Cegłów

29.10 od godz. 8:00 do 15:00