Brak prądu w mazowieckim. Sprawdź gdzie 27.10 będą planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie

Planowane wyłączenia prądu w mazowieckim

powiat żyrardowski

Mszczonów, ul. Spokojna nr 1 - 20, ul. Szkolna nr 24 - 26, ul. Zacisze nr 4, ul. Księcia Józefa Poniatowskiego nr 1 - 3

27.10 od godz. 8:00 do 10:00

powiat przysuski

Stanisławów, nr 15 - 25

27.10 od godz. 8:00 do 15:00

Długie, od 8 do 12 od 13 do 17, 76A

3.11 od godz. 9:00 do 13:00

powiat grodziski

Henryszew, ul. Modrzewiowa

27.10 od godz. 8:00 do 14:00

Grodzisk Mazowiecki, ul. Szwedzka od nr 1 do nr 10C/2

28.10 od godz. 9:00 do 13:00

Grodzisk Mazowiecki, ul. G. Knapskiego, ul. Piaskowa, ul. Jelenia, ul. Baśniowa, ul. Czeska, ul. Tylna 20,21, ul. I. Krasickiego od nr 1 do nr 45

29.10 od godz. 9:00 do 13:00