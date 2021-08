Brak prądu w mazowieckim. Sprawdź gdzie 27.08 będą planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie

Planowane wyłączenia prądu w mazowieckim

powiat żyrardowski

Żyrardów, ul. Harcerska, ul. Gen. Leopolda Okulickiego nr 4 - 26, ul. Romana Dmowskiego nr 5 - 40, ul. Zwycięstwa nr 1 - 5

27.08 od godz. 10:00 do 14:00

Wiskitki, ul. Słoneczna

7.09 od godz. 8:00 do 16:00

powiat grodziski

Musuły, ul. Przyjazna, Wycinki Osowskie, ul. Starej Brzozy

30.08 od godz. 9:00 do 15:00

Grodzisk Mazowiecki, ul. J. Chełmońskiego od Fałata do Żyrardowskiej, ul. J. Fałata, ul. T. Makowskiego, Przesmyk od 1 do 39, ul. A. Grottgera od do 11, Kałęczyn, 218

29.08 od godz. 7:00 do 8:00

Grodzisk Mazowiecki, ul. J. Chełmońskiego od Fałata do Żyrardowskiej, ul. J. Fałata, ul. T. Makowskiego, Przesmyk od 1 do 39, ul. A. Grottgera od do 11, Kałęczyn, 218

29.08 od godz. 18:00 do 20:00