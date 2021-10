Brak prądu w mazowieckim. Sprawdź gdzie 26.10 będą planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie

Planowane wyłączenia prądu w mazowieckim

powiat grójecki

Rudki, Rudki nr 5 - 22 , 48 - 53A , 125 ;, Mszadla Nowa, Mszadla Nowa nr 2

26.10 od godz. 8:00 do 13:00

Sadków Szlachecki, Sadków-Kolonia, Wola Grabska, Jeziórka, Jeziora, Śreniawa, Dąbrówka

28.10 od godz. 8:00 do 10:00

28.10 od godz. 16:30 do 19:00

Borzęcin, ulica Stołeczna 9

29.10 od godz. 9:00 do 13:00

powiat lipski

Maruszów, Maruszów od nr 1 do nr 31, Walentynów, Walentynów od nr 81 do nr 100

26.10 od godz. 8:00 do 15:00

Sadkowice, Sadkowice Tryby od Nr domu 45A do Nr domu 79

29.10 od godz. 8:00 do 15:00

Stara Wieś, ul. Mickiewicza 1, ul. Fabryczna od 7 do 15 A

28.10 od godz. 9:00 do 13:00