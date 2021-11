Brak prądu w mazowieckim. Sprawdź gdzie 24.11 będą planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie

Planowane wyłączenia prądu w mazowieckim

powiat grodziski

Jaktorów, ul. Jazdy Polskiej, ul. Ostatniego Tura

24.11 od godz. 10:00 do 14:00

Skuły, ul. Dębowa, ul. Ekologiczna

26.11 od godz. 8:00 do 16:00

Osowiec, ul. Liściasta, ul. Mazowiecka nr 5 - 40, ul. Niska

26.11 od godz. 9:00 do 13:00

Grodzisk Mazowiecki, ul. Gimnazjalna, ul. 3 Maja, ul. A. Mickiewicza

26.11 od godz. 8:30 do 14:30

Radonie, ul. Centralna od nr 49 do nr 65 i od nr 60 do nr 74, ul. M. Gogola, Adamowizna, ul. Z. Nałkowskiej, ul. K. Szoslanda, ul. Osowiecka 1, 4, Osowiec, 91

3.12 od godz. 8:00 do 14:00

powiat białobrzeski

Białobrzegi, Kolonia Białobrzegi od nr domu 550 do nr domu 58 oraz Kolonia Boiska nr 52

24.11 od godz. 8:00 do 15:00