Brak prądu w mazowieckim. Sprawdź gdzie 24.02 będą planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie

Planowane wyłączenia prądu w mazowieckim

powiat ciechanowski

Gąski

24.02 od godz. 8:00 do 14:00

Gąski

25.02 od godz. 8:00 do 14:00

powiat grójecki

Gniejewice, Bartodzieje, Wierzchowina, Zaborów

24.02 od godz. 8:00 do 15:00

Gniejewice, Bartodzieje, Wierzchowina, Zaborów

25.02 od godz. 8:00 do 15:00

Laski

24.02 od godz. 8:30 do 12:30

powiat białobrzeski

Adamów, Góry

25.02 od godz. 8:00 do 14:00

Radość, nr 37,39 i 90-100.

25.02 od godz. 8:00 do 12:00

Radom

Radom, ul. Rybna nr 6A; 6C; 6D;

25.02 od godz. 10:00 do 13:00

Radom, ul. Bulwarowa nr 37;

28.02 od godz. 10:00 do 13:00

Radom, ul. Kierzkowska od nr 139 do 155 i od nr 134 do 138;, ul. Połaniecka od nr 2 do 10 i od nr 7/9 do 15 + dz. 13/2;, ul. Kredowa nr 1;2;4;6;, ul. Wolanowska nr 189; 189a;

1.03 od godz. 8:00 do 14:30