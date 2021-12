Brak prądu w mazowieckim. Sprawdź gdzie 23.12 będą planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie

Gdzie obecnie (23.12 10:05) nie ma prądu w mazowieckim?

powiat siedlecki

Topórek, nr 47, 51, 52, 53

23.12 od godz. 10:00 do 14:00

Zbuczyn, ul. Jana Pawła II (szkoła)

23.12 od godz. 10:00 do 14:00

Planowane wyłączenia prądu w mazowieckim

powiat grodziski

Skuły, ul. Dębowa, ul. Ekologiczna

28.12 od godz. 8:00 do 16:00

Grodzisk Mazowiecki, ul. E. Plater, ul. Nowa od nr 1 do nr 10

28.12 od godz. 8:30 do 14:30

Milanówek, ul. Wiatraczna od nr 60 do nr 95,, ul. Poleska od nr 1 do nr 16

29.12 od godz. 8:30 do 14:30

powiat radomski

Przyłęk, od 119A do 126A

28.12 od godz. 8:00 do 11:00

Lisów, Kolonia;

28.12 od godz. 8:00 do 14:30