Brak prądu w mazowieckim. Sprawdź gdzie 23.11 będą planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie

Planowane wyłączenia prądu w mazowieckim

powiat płocki

Stare Budy, ul. Sygietyńskiego, ul. Chopina nr 10 - 30, ul. Żyrardowska nr 10 - 53

23.11 od godz. 8:00 do 15:00

Sokolniki, od nr. 1 do 9, Stefanów, 36

26.11 od godz. 8:30 do 12:30

powiat radomski

Boża Wola, ul. Jaśminowa, ul. Irysowa

23.11 od godz. 9:00 do 15:00

Pionki, ul. Krótka, ul. Wspólna

23.11 od godz. 7:30 do 14:30

Potkanna, 67, Posada, od nr. 1 do 22, Duży Las, od nr1 do 3

23.11 od godz. 8:00 do 11:00

Jedlanka, Gutów, Kępina, Mokrosęk, Wola Gutowska

23.11 od godz. 8:00 do 15:00

Jedlińsk, Jedlanka, Wola Gutowska

24.11 od godz. 8:00 do 15:00

Wierzbica, ul. Radomska od nr. 4 do nr. 35B

26.11 od godz. 8:00 do 14:30