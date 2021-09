Brak prądu w mazowieckim. Sprawdź gdzie 23.09 będą planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie

Gdzie obecnie (23.09 12:09) nie ma prądu w mazowieckim?

powiat gostyniński

Feliksów, nr 33 - 39, Henryszew, ul. Topolowa nr 180 - 190

23.09 od godz. 8:00 do 16:00

powiat żyrardowski

Radziejowice, ul. Główna nr 3 - 20, ul. Sienkiewicza nr 1 - 18

23.09 od godz. 8:00 do 16:00

powiat miński

Żurawka, nr 1 - 20, Biała Rawska, ul. Jana Pawła II nr 54 - 77

23.09 od godz. 8:00 do 14:00

Mrozy, ul. 3 Maja od 1 do 57, 61, 71 firma M.Wójcicka,, ul. Boczna 19, ul. Adama Mickiewicza 30, 32, 36, 38, 41 AWESPOL sp. Zoo, 44, 48, 50, 55, od 60 do 68 parzyste, 73, 76, od 77 do 97 nieparz.,, ul. Polna 1, 3, 8, 9, 9a, 12, 14b

23.09 od godz. 9:00 do 13:00