Brak prądu w mazowieckim. Sprawdź gdzie 23.02 będą planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie

Planowane wyłączenia prądu w mazowieckim

powiat grójecki

Stara Warka

23.02 od godz. 8:00 do 14:00

Alfonsowo

23.02 od godz. 8:00 do 15:00

Gniejewice, Bartodzieje, Wierzchowina, Zaborów

24.02 od godz. 8:00 do 15:00

Gniejewice, Bartodzieje, Wierzchowina, Zaborów

25.02 od godz. 8:00 do 15:00

Laski

24.02 od godz. 8:30 do 12:30

powiat ciechanowski

Gąski

24.02 od godz. 8:00 do 14:00

Gąski

25.02 od godz. 8:00 do 14:00

powiat białobrzeski

Adamów, Góry

25.02 od godz. 8:00 do 14:00

Radość, nr 37,39 i 90-100.

25.02 od godz. 8:00 do 12:00

Radom

Radom, ul. Wiktora Cymerysa-Kwiatkowskiego od nr 3 do 13 i od nr 10 do 38;, ul. Tadeusza Mazowieckiego nr 1;

23.02 od godz. 8:00 do 14:30