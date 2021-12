Brak prądu w mazowieckim. Sprawdź gdzie 22.12 będą planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie

Planowane wyłączenia prądu w mazowieckim

powiat grodziski

Skuły, ul. Dębowa, ul. Ekologiczna

28.12 od godz. 8:00 do 16:00

Grodzisk Mazowiecki, ul. Grunwaldzka 8, ul. Wólczyńska 8, 10a, ul. Dolna 2, 12, 14

22.12 od godz. 9:00 do 13:00

Grodzisk Mazowiecki, ul. E. Plater, ul. Nowa od nr 1 do nr 10

28.12 od godz. 8:30 do 14:30

Milanówek, ul. Wiatraczna od nr 60 do nr 95,, ul. Poleska od nr 1 do nr 16

29.12 od godz. 8:30 do 14:30

powiat radomski

Cyganówka, od 1 do 49, Atalin, od 1 do 8, Mieczysławów, od 99 do 108

22.12 od godz. 10:00 do 11:00