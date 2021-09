Brak prądu w mazowieckim. Sprawdź gdzie 22.09 będą planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie

Planowane wyłączenia prądu w mazowieckim

powiat białobrzeski

Osuchów, ul. Mszczonowska nr 7 - 26, nr 56 - 59

22.09 od godz. 8:00 do 16:00

Nowy Kadłubek, od nr 1 do 15;

22.09 od godz. 8:00 do 14:30

Nowy Kadłubek, od nr 1 do 22;

24.09 od godz. 8:00 do 14:30

Dąbrówka

28.09 od godz. 9:00 do 13:00

Dąbrówka

29.09 od godz. 8:30 do 12:30

Wojciechówka, od 1 do 22, Strugi Krzywickie, od 33 do 34b

1.10 od godz. 9:00 do 13:00

powiat pruszkowski

Komorów, nr 63 - 68

22.09 od godz. 8:00 do 13:00

Komorów, ul. Juliusza Słowackiego, ul. Zygmunta Krasińskiego, ul. Nadarzyńska, ul. Okrężna, ul. Cypriana Kamila Norwida, ul. Karola Kurpińskiego, ul. Henryka Sienkiewicza, Granica, ul. Mikołaja Reja, ul. Sabały, ul. Jodłowa, ul. Szeroka, ul. Piaskowa, ul. Cyprysowa, ul. Dębowa

22.09 od godz. 8:00 do 12:00