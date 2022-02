Brak prądu w mazowieckim. Sprawdź gdzie 22.02 będą planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie

Ostrołęka, ul. Zyndrama z Maszkowic od 3 do 14, ul. Juranda ze Spychowa 10, 11, 11a, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, ul. Zawiszy Czarnego od 1 do 10 22.02 od godz. 8:00 do 12:00

Mchowo, 72, Mchówko, od 1 do 6, 16, 18, złącza kablowe 22.02 od godz. 8:00 do 11:00

Kozerki, ul. Marsa od ulicy Księżycowej do nr 33 22.02 od godz. 8:30 do 14:30

Kadzidło, od 1 do 6 i od 42 do 44 22.02 od godz. 8:15 do 12:15

powiat otwocki

Warszawice, od nr. 33 do numeru 42

22.02 od godz. 8:30 do 13:00

Otwock, ul. Marszałkowska numery 25, 27, 29, 33, 35., ul. Sokola numery 3 i 3A.

22.02 od godz. 9:00 do 13:00

Józefów, ul. Wiślana od ul Wawerskiej do numeru 17., ul. Wawerska numer 29, ul. Sienkiewicza od ul. Zielonej do ul Wyszyńskiego oraz od numeru 54 do 79, ul. Ogrodowa od ul. Wawerskiej do numeru 50 oraz market NETTO.

22.02 od godz. 9:00 do 12:15

Otwock, ul. Marszałkowska od ul. sokolej do ul. Sowiej., ul. Sowia od ul. Marszałkowskiej do numeru 4, ul. Sokola Bloki, ul. Krótka od ul. Majowej do ul. Marszałkowskiej, ul. Szczygla od ul. Majowej do ul. Maszałkowskiej, ul. Marszałkowska od ul. Grunwaldzkiej do ul. Sokolej, ul. Strusia od ul. Marszałkowskiej do ul Ostrowskiej

22.02 od godz. 9:00 do 11:00