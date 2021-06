Brak prądu w mazowieckim. Sprawdź gdzie 21.06 będą planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie

Gdzie planowane są wyłączenia prądu w mazowieckim (21.06)? Warto wiedzieć, kiedy nastąpi brak prądu w twojej okolicy. Przyczyną wyłączenia prądu są najczęściej remonty, budowy lub modernizacje sieci. Dobrze jest przygotować się na tego typu wyłączenia prądu w mazowieckim. Przedstawiamy spis miejsc, gdzie planowane są wyłączenia prądu w mazowieckim Brak prądu może być denerwującym zjawiskiem, dlatego warto znaleźć sobie zajęcie na ten czas, które nie wymaga użycia energii elektrycznej. Gdzie i kiedy nie będzie prądu?

Planowane wyłączenia prądu w mazowieckim powiat żyrardowski Świnice, ul. Żukowska, Marków-Świnice, ul. Wiejska

23.06 od godz. 8:00 do 17:00 Krze Duże, nr 1 - 26

25.06 od godz. 8:00 do 16:00 powiat białobrzeski Dąbrówka, Dąbrówka k Sarnówka Nr domu 60, Adamów, Adamów Nr domu 29

21.06 od godz. 8:00 do 15:00 Stare Żdżary, Żdżary od nr 1 do 6;

21.06 od godz. 8:00 do 14:30 Kadłubska Wola, od nr 57 do 75;, Stary Kadłub, od nr 44 do 60;

22.06 od godz. 8:00 do 11:00 Kadłubska Wola, od nr 62 do 73;

22.06 od godz. 11:00 do 14:30 Kadłubska Wola, od nr 15 do 40;

23.06 od godz. 8:00 do 11:00 Kadłubska Wola, od nr 41 do 53;

23.06 od godz. 11:00 do 14:30

Młodynie Dolne, od nr 16 do 20 i 50 do 60;

24.06 od godz. 8:00 do 11:00 Młodynie Dolne, od nr 11 do 44;

24.06 od godz. 11:00 do 14:30 Brzeźce, ul. Główna, ul. Potoczek, ul. Ptasia, ul. Piaskowa, ul. Bociania, ul. Żytnia, ul. Piliczna, ul. Flisacka, ul. Jałowcowa, ul. Piękna, ul. Polna, ul. Cicha, ul. Rodzinna, ul. Relaksowa, ul. Spokojna, ul. Dojazdowa, ul. Leśna, ul. Parkowa, ul. Nowa

25.06 od godz. 8:00 do 15:00 Kozłów, od nr 70 do 95A; dz. 666; dz. 667; dz. 616/4; dz. 650/1; Szkoła;

25.06 od godz. 8:00 do 11:30 Kozłów, od nr 40 do 71; dz. 196/194; 66 Usługi tartaczne i 66A;

25.06 od godz. 11:30 do 14:30

Jeruzal, ul. Szkolna od 22 do 38, działka 482

29.06 od godz. 9:00 do 13:00

powiat radomski Suskowola, 44 -59A i 292

22.06 od godz. 8:00 do 14:00 Makowiec, ul. Słowackiego od nr 88 do 96;

21.06 od godz. 8:00 do 14:30 Kłonowiec-Koracz, od nr 17 do 26;, Odechowiec, nr 183; 184;

22.06 od godz. 8:00 do 11:30 Natalin, nr 32-59;, Zakrzew, nr 5A-15,8A,10, Sklep;, Zakrzew-Kolonia, nr 13-17;

23.06 od godz. 8:00 do 11:00 Iłża, ul. Wójtowska nr 42-52A, dz. 245 i 51-117,, ul. Podzamcze nr 27, 29, 29A, 32-60;, ul. Staromiejska nr 1-64;, ul. Tatarska, ul. Kampanii Wrześniowej nr 1-20A dz. 5020/5;, ul. Wołyniaków nr 5-11;, stacje: Biedronka i Masarnia;

23.06 od godz. 8:00 do 10:00 Iłża, ul. Wójtowska od nr 58 do 72; od nr 119 do 155;

23.06 od godz. 8:00 do 18:00

Iłża, ul. Wójtowska nr 42-52A, dz. 245 i nr 51-117,, ul. Podzamcze nr 27, 29, 29A, 32-60;, ul. Staromiejska nr 1-64;, ul. Tatarska, ul. Kampanii Wrześniowej nr 1-20A dz. 5020/5;, ul. Wołyniaków nr 5-11;, stacje: Biedronka i Masarnia;

23.06 od godz. 15:30 do 18:00 Zakrzew-Kolonia, nr 43B-52, 60-80, 95-103;

24.06 od godz. 8:00 do 11:00 Odechów, od nr 184 do 196;

24.06 od godz. 8:30 do 14:00 Zakrzew-Kolonia, od nr 5F do 46;

24.06 od godz. 11:00 do 14:30 Krzyżanowice, od nr 121 do 195A; 199;

28.06 od godz. 8:00 do 11:30 Iłża, ul. Danuty Siedzikówny "Inki" nr 53, 55-76;, Krzyżanowice, nr 196,198, 237,237A, 241-250;, Starosiedlice, nr 2-4;

28.06 od godz. 11:00 do 14:30

Choiny

24.06 od godz. 9:00 do 13:00

Godzisz

23.06 od godz. 8:30 do 11:30 Michałów, 113 ,115, Budziska, 61

29.06 od godz. 9:00 do 13:00 Jabłonna, ul. Leśna 11, 13, 13 od A do J, 15, 15 od D do Y

22.06 od godz. 8:00 do 12:00 Boża Wola, ul. Dębowa od nr 11 do 51, ul. Świerkowa, ul. Brzozowa nr 30, 31, 32, 35, 39

23.06 od godz. 9:00 do 13:00 Jabłonna, ul. Tęczowa

23.06 od godz. 9:00 do 13:00 powiat lipski Borowiec, Borowiec od Nr domu 13 do Nr domu 23

23.06 od godz. 8:00 do 15:00 Rzeczniów, Rzeczniów od Nr domu 18 do Nr domu 49 oraz Rzeczniów od Nr domu 54 do Nr domu 54A

30.06 od godz. 8:00 do 15:00

Przedmieście Dalsze, Przedmieście Dalsze od Nr domu 68 do Nr domu 121,, Dziurków, Dziurków od Nr domu 212 do Nr domu 215

2.07 od godz. 8:00 do 15:00 powiat miński Aleksandrówka, Aleksandrówka od nr 1 do nr 18

23.06 od godz. 8:00 do 14:00 Stara Niedziałka, ul. Mazowiecka od 26 do 37, ul. Ogrodowa

22.06 od godz. 9:00 do 13:00 Stara Niedziałka, ul. Miłosza 1a, 1, 3, 8, 9, 10b, 11, 11a, działki 501, 503, 801, ul. Mazowiecka 135, 137, 141, 143, 145, 153, 161, 166, 168, 170, 172, od 178 do 186, działka 497, ul. Jabłoniowa od 1 do 8, ul. Morelowa

22.06 od godz. 9:00 do 13:00 Mińsk Mazowiecki, ul. Leśna od 1 do 15, ul. Boczna 45, 47, 50, 51 od 52 do 62a parzyste

23.06 od godz. 8:30 do 12:30

Wielgolas Brzeziński, ul. Bluszczowa od Piastowskiej do nr 14 + nr 19, EURO-IMAGE

23.06 od godz. 9:00 do 13:00 Mińsk Mazowiecki, ul. Boczna od 29 do 37 nieparzyste, od 38 do 48 parzyste, ul. Kresowa 2, 4

23.06 od godz. 12:30 do 14:00 Grębiszew, ul. Rozwojowa 79, 79a, 79b, 85

24.06 od godz. 9:00 do 13:00 Budy Barcząckie, ul. Poziomkowa, ul. Długa od 1 do 38, ul. Mazowiecka 33

28.06 od godz. 9:00 do 13:00 Mińsk Mazowiecki, ul. 1 Maja 1a, 4, 6a, 8, 8a, 12, 14, ul. Mikołaja Kopernika 14, 16, 18,, ul. Stefana Kardynała Wyszyńskiego 6, 15, 23, 25, ul. Tadeusza Kościuszki 15a, 15b, 16, 20, ul. Piękna 1, 2

29.06 od godz. 8:30 do 10:00 Sulejówek, ul. Szkolna od Dworcowej do 11 Listopada, ul. 11 Listopada od nr 76/79 do Żeromskiego, ul. Dworcowa od 18 do 36 oraz od 33 do 65 + 67 , 67a

29.06 od godz. 9:00 do 15:00

Długa Kościelna, ul. Kochanowskiego 12 od c do e, ul. Powstania Styczniowego 31,31 b-e , 33 a-e

29.06 od godz. 9:00 do 12:00 Sulejówek, ul. 11 Listopada od nr.72/79 do Okulickiego, ul. Mokra, ul. Łączna, ul. Grabskiego od Paderewskiego do Dworcowej, ul. Niepodległości od Okulickiego do Żeromskiego, ul. Szkolna od 11 Listopada do Paderewskiego, ul. Prosta, ul. Jedności, ul. Młodości, ul. Paca, ul. Mysia

29.06 od godz. 9:00 do 11:00 Barcząca, ul. Jaśminowa, ul. Kwiatowa, ul. Mazowiecka 17, 23, 37, ul. Urocza, ul. Willowa, ul. Słoneczna, ul. Wspólna, ul. Zacisze, Budy Barcząckie, ul. Brzozowa 1, 3, 6, 8, 10, 13, 15, 17, 21, 23, Wiciejów, 108, 112, 114, 116, działka 11

29.06 od godz. 12:00 do 15:00

Zglechów, od 1 do 34, działka 116, Nowy Zglechów, działka 77

30.06 od godz. 9:00 do 13:00

Mrozy, ul. 3 Maja 71

30.06 od godz. 9:00 do 13:00 Halinów, ul. Pułaskiego od Piłsudskiego do Kochanowskiego 1 C, ul. Zachodnia od Puławskiego do nr 34/41

1.07 od godz. 9:00 do 13:00 Gęsianka, od 1 do 8

2.07 od godz. 9:00 do 13:00 Kiczki Pierwsze, 81, 85, 86, 87, 88 od 150 do 175, Kiczki Drugie, 2, od 29 do 32a, od 200 do 212

2.07 od godz. 9:00 do 13:00 Żuków, 8,6

1.07 od godz. 10:00 do 14:00 powiat zwoleński Jasieniec Solecki, JASIENIEC SOLECKI NR od nr 298 -do nr 345 ,, Jasieniec-Kolonia, KOLONIA NR 120 , 335

24.06 od godz. 8:00 do 14:00 Jasieniec-Kolonia, JASIENIEC KOLONIA od nr 30 -do nr 78 , oraz 407

25.06 od godz. 8:00 do 14:00

powiat grójecki Gostomia

21.06 od godz. 8:00 do 12:00 Bądków, Kolonia Bądków, Długowola, Goszczyn, ul. Bądkowska

21.06 od godz. 8:00 do 13:00 Goszczyn, ul. Kozietulska, ul. Piekarska, ul. Przybyszewska, ul. Rynek, ul. Strupiechowska, ul. Warszawska

22.06 od godz. 8:00 do 12:00 Jakubowizna, Chynów, ul. Spacerowa

22.06 od godz. 8:00 do 16:00 Łychów, Alfonsowo, Michałówka, Justynówka

22.06 od godz. 9:00 do 14:00 Grójec, ul. Jana Pawła II 5

22.06 od godz. 9:00 do 13:00 Goszczyn, ul. Kozietulska, ul. Warszawska

23.06 od godz. 8:00 do 12:00 Jakubowizna, Chynów, ul. Spacerowa

23.06 od godz. 8:00 do 16:00

Łychów, Alfonsowo, Michałówka, Justynówka

23.06 od godz. 9:00 do 14:00 Jurki

23.06 od godz. 9:00 do 13:00 Ignaców

24.06 od godz. 8:00 do 12:00

Jakubowizna, Machcin, Grobice

24.06 od godz. 8:00 do 16:00 Cesinów-Las

24.06 od godz. 9:00 do 13:00 Wólka Turowska

24.06 od godz. 9:00 do 14:00 Ignaców

25.06 od godz. 8:00 do 12:00 Czekaj, Sadków Szlachecki

25.06 od godz. 9:00 do 13:00 Wólka Turowska

25.06 od godz. 9:00 do 14:00 Górki-Izabelin, ul. Grójecka, Jastrzębia, Kaplin, Odcinki Dylewskie

28.06 od godz. 8:00 do 12:00 Kruszew

28.06 od godz. 9:00 do 13:00 Jakubowizna, Machcin, Grobice

29.06 od godz. 8:00 do 16:00 Nowa Długowola

29.06 od godz. 9:00 do 13:00 Kozietuły Nowe

30.06 od godz. 8:00 do 12:00 Kozietuły

1.07 od godz. 8:00 do 12:00 Łaszczyn, Tomczyce, Załuski

2.07 od godz. 8:00 do 12:00 powiat gostyniński Jastrzębia, Jastrzębia Stara, Gracjanów, Kaplin

29.06 od godz. 8:00 do 12:00

Lipa, numery domów od 118 do 140, leśniczówka; złącza kablowe,

25.06 od godz. 9:00 do 13:00 Moczydła, 5a, 6a, 8a, 10a, od 35 do 39, działki 204, 295, Aleksandrów, 24a, 24b, 25, 49a, 52, od 55 do 58, działki 497, 508

2.07 od godz. 8:30 do 10:30 Nowa Wieś, od numeru 9 A do 17,, Piorunów, od numeru 18 do 24, Żaby, 76, 76 B, 77, Bramki, ul. Malownicza, ul. Łódzka, ul. Milenijna, ul. Calineczki, Dom Pomocy Społecznej, Maszt Telekomunikacyjny,

24.06 od godz. 9:00 do 13:00

Mościska, ul. 3 Maja 85 do 89 i nr 76, ul. Żołędziowa

29.06 od godz. 9:00 do 10:00 powiat pruszkowski Falęcin

30.06 od godz. 9:00 do 13:00 Piastów, ul. Aleja Krakowska 21,23,25, ul. Pomorska

22.06 od godz. 9:00 do 13:00

Otrębusy, ul. Pszczelińska od ul Warszawskiej do ul Na Skraju, ul. Łąkowa, ul. Klonowiec

28.06 od godz. 9:00 do 13:00 Opacz Mała, ul. Targowa od nr 1 do nr 38

30.06 od godz. 9:00 do 13:00 Kanie, ul. Jaskrów, ul. Kolejowa 1B, 1C, 1E, 2G,

2.07 od godz. 0:00 do 0:00 powiat sochaczewski Zakrzew, od nr 1 do 16;, Natalin, od nr 13 do 31B;, Podlesie Mleczkowskie, nr 34-35,29,28;, Mleczków, ul. Jana Pawła II nr 174-210,79,111;

21.06 od godz. 11:00 do 14:30 Zakrzew, nr 18-52, 118-124,54,55;

23.06 od godz. 11:00 do 14:30 Wesoła, ul. Cedrowa od 5 do 13 oraz od 2 do 36

28.06 od godz. 9:00 do 13:00 Glinki, od nr 58 do 66 + nr 55, 56, 57, 57a 81, 82, 83, 83a 136, 136b

28.06 od godz. 9:00 do 13:00

Radom Radom, ul. Olsztyńska nr 26 D;

23.06 od godz. 8:00 do 17:00 powiat łosicki Ławy, numery domów od 1 do 17

21.06 od godz. 8:00 do 12:00 powiat makowski Raki, numery domów od 31 do 74, sklep, zlewnia, remiza, szkoła, złącza kablowe

21.06 od godz. 9:00 do 13:00 Różan, ul. Przemysłowa, Mroczki-Rębiszewo, Łasiewity, Pruszki, Dzbądz

21.06 od godz. 9:00 do 11:00

Orzyc

22.06 od godz. 9:00 do 13:00 Gąsewo Poduchowne

22.06 od godz. 9:00 do 13:00 Głódki

23.06 od godz. 9:00 do 13:00 Smrock-Dwór

23.06 od godz. 9:00 do 13:00 Guty Małe

24.06 od godz. 8:30 do 12:30 powiat ostrołęcki Dylewo

21.06 od godz. 9:00 do 13:00 Laskowiec, ul. Mazurska numery domów 21,23, ul. Nowa numery domów od 1 do 39, ul. Słoneczna numery domów 70,72, ul. Sosnowa numery domów od1 do 21, ul. Grzybowa numery domów od 1 do 8, ul. Energetyczna numer domu 14

22.06 od godz. 8:00 do 12:00

Żerań Duży, numery domów od 2 do 12

22.06 od godz. 8:00 do 11:30 Pełty, numery domów od 6 do 14, 30

22.06 od godz. 9:00 do 13:00 Dobrołęka, numery domów od 41 do 44

22.06 od godz. 11:30 do 15:00 Lipianka, numery domów od 44 do 58

23.06 od godz. 8:00 do 11:30 Susk Stary, numery domów od 31 do 33

23.06 od godz. 8:00 do 12:00 Pełty, numery domów od 6 do 14, 30

23.06 od godz. 9:00 do 13:00 Lipianka, numery domów od 60 do 63, Cisk, numery domów 41, 42

23.06 od godz. 11:30 do 15:00 Przytuły Nowe, numery domów: od 1 do 8A

25.06 od godz. 8:00 do 11:30 Przytuły Nowe, numery domów: od 8 do 19

25.06 od godz. 8:00 do 11:30

Łątczyn, numery domów: od 52 do 58 i 102

25.06 od godz. 12:00 do 14:30

powiat płocki Piotrowo, numery domów od 12 do 21

24.06 od godz. 8:30 do 12:00 Piotrowo, numery domów od 1 do 11

24.06 od godz. 12:00 do 15:00 Grabina, Od nr 40 (ul. Czumy) do Józefina oraz nr 3a÷j;, ul. Czarnuszki, Józefin, ul. Józefa Czumy, ul. Zgody od nr 15 do 37a;, ul. Szlachecka, ul. Pańska, Sulejówek, ul. Grabińska

26.06 od godz. 9:00 do 12:00 Konary, Plecewice

23.06 od godz. 9:00 do 19:00 Stanisławowo, od numeru 1 do 55

21.06 od godz. 9:00 do 13:00 powiat przasnyski Parciaki, numery domów: 27, 28, 31, 33, 33a, 34, 35, 35a, 36, 37, 38, 39, 39a, 40, 44a. 45, 46, 47, 48, 50A, 50B, 97, 98, Biblioteka. Kościół.

24.06 od godz. 8:30 do 14:30

Przasnysz, ul. Długa, ul. Dworska, ul. Leszno, ul. Przemysłowa zakład drzewny, Eskulap, firma transportowa, przepompownie, złącza kablowe, ul. Ruda, ul. Rycerska, ul. Wiejska, ul. Zamkowa

24.06 od godz. 9:00 do 13:00 Chorzele, ul. Zarębska numer domu 39, Kościoł, Tartak, Opaleniec, numery domów od 1 do 41

24.06 od godz. 11:00 do 15:00 powiat przysuski Lipiny, od nr 1 do 44

21.06 od godz. 9:00 do 13:00 Lipiny, od nr 84 do 88

23.06 od godz. 9:00 do 13:00 powiat siedlecki Ługi-Rętki, nr 21,22,23

22.06 od godz. 10:00 do 14:00 Gręzów, ul. Warszawska od nr 3 do 179, ul. Piaskowa nr 1, ul. Spacerowa od 9-32, ul. Południowa od nr 4 do 60, ul. Żwirowa od nr 1do 8, ul. Zaciszna od nr 1 do70, ul. Północna nr 7, 8, 11, 26, ul. Widok od 1 do 19, ul. Kolejowa od nr 17 do 43, ul. Polna nr 20,22, ul. Akacjowa od nr 3 do 22, bez ulicod nr 5-23, 60- 78, i od 134-136,, Broszków, ul. Warszawska nr 18, 20, 35, 39, 43, 49, 55, 59, ul. Wiatraczna nr 8, 9, 13, 14, ul. Cicha nr 4, ul. Ogrodowa nr od 3 do 40, ul. Słoneczna nr 97, 107, 111, 113, 117, bez ulic 15, 23, 69, i od 107, 112

23.06 od godz. 9:00 do 13:00

Strzała, ul. Kolonijna od nr 1 do 32 +przepompownia Gazu , przepompownia ścieków, Siedlce, ul. Karowa nr 3, 9, 11A, B, C, D, 22 Cukro-Hurt, 24, 34,36, 38, 38A, 42, 44, 50, AGRO SED, Gabinet Weterynaryjny, Gazy Techniczne , MAXMED, AGRI,KOZAK DRUK,PTH BAR-TRAS, PPUH, ZK nr 4319,4320, 4323, 4324,3792, 3739, 4325, 4326, 4327,4328,PPUH, ul. Strzalińska nr 6, 8,13,15,17A, 19, 23,24, 31, VOLVO, PROTEX, 06z10318, 2923, 06z04686, 3087, 3088

24.06 od godz. 9:00 do 13:00 Jagodne, Jagodne od numeru 1 do numeru 14

30.06 od godz. 8:30 do 12:30 Siedlce Siedlce, ul. Piaski Zamiejskie nr ZK 06z09395

23.06 od godz. 10:00 do 14:00 Siedlce, ul. Piaskowa nr ZK 06z10486, 06z09552

24.06 od godz. 10:00 do 14:00 powiat sokołowski Sterdyń, ul. Seroczyńska

21.06 od godz. 8:00 do 12:00

Seroczyn-Kolonia

21.06 od godz. 10:00 do 14:00 Krzemień-Zagacie

22.06 od godz. 9:00 do 13:00 Wólka Okrąglik, Kolonia.

23.06 od godz. 8:00 do 12:00 Nieciecz Włościańska, od nr 39 do 57, od nr 100 do 124.

23.06 od godz. 8:30 do 12:30 Wólka Dolna, Kolonia.

23.06 od godz. 10:00 do 14:00 Jabłonna Lacka, ul. Kubusia Puchatka 3, 3A, Hydrofornia, Kościół.

23.06 od godz. 11:00 do 15:00 Skrzeszew, nr 181,183,185,193,195,197,199.

24.06 od godz. 8:30 do 12:30 Kosów Lacki, ul. Młynarska nr 43-77., ul. Podmiejska 23.

25.06 od godz. 8:00 do 12:00 Toczyski Średnie

25.06 od godz. 9:00 do 13:00 Tosie, nr 1-61., Albinów, nr 4-12.

25.06 od godz. 10:00 do 13:00

Jabłonna Lacka, ul. Targowa 4

25.06 od godz. 11:00 do 15:00

Skrzeszew, ul. Kościelna 172A-G, 174A, 180A, 182C, 182D, 182E, 204, 206A, 208E, 208H, 212C, 212D, 212H, 224D, 228B

21.06 od godz. 8:00 do 12:00 powiat węgrowski Skarżyn

21.06 od godz. 8:30 do 12:30 Łochów, ul. 1 Maja od Nowowiejskiej w kierunku Leśniczówki., ul. Gajowa

21.06 od godz. 9:00 do 13:00 Morzyczyn-Włóki

22.06 od godz. 8:00 do 12:00 Sadoleś

22.06 od godz. 8:00 do 12:00 Morzyczyn-Włóki

22.06 od godz. 10:00 do 14:00 Sadowne, ul. Łochowska, ul. Mazowiecka

23.06 od godz. 8:00 do 12:00 Sokółka

24.06 od godz. 9:00 do 13:00 Nowa Trzcianka, od 10 do 17

28.06 od godz. 9:00 do 13:00 Wierzbno, Świdno, Natolin, Adamów

1.07 od godz. 9:00 do 13:00 Cegielnia, al. Aleja Jana Pawła II 201

21.06 od godz. 8:00 do 12:00

powiat ostrowski Kaczkowo Stare

21.06 od godz. 9:00 do 13:00 Dybki

22.06 od godz. 9:00 do 13:00 Brok, ul. Żurawieniec

23.06 od godz. 9:00 do 13:00 Ostrów Mazowiecka, ul. Bolesława Prusa 12-24.

24.06 od godz. 9:00 do 13:00 Dudy

25.06 od godz. 9:00 do 13:00 Laskowizna, od 3 do 21, od 51 do 56

25.06 od godz. 9:00 do 13:00 Kałęczyn, ul. Znajoma

24.06 od godz. 8:00 do 9:00 Kałęczyn, ul. Znajoma

24.06 od godz. 18:00 do 20:00 Kałęczyn, ul. Radziejowicka, ul. Osiedlowa, ul. Przesmyk, Grodzisk Mazowiecki, ul. A. Grottgera, ul. T. Makowskiego, ul. J. Chełmońskiego, ul. J. Fałata

25.06 od godz. 8:00 do 9:30

Kałęczyn, ul. Radziejowicka, ul. Osiedlowa, ul. Przesmyk, Grodzisk Mazowiecki, ul. A. Grottgera, ul. T. Makowskiego, ul. J. Chełmońskiego, ul. J. Fałata

25.06 od godz. 18:00 do 20:00

powiat wołomiński Tłuszcz, ul. Fabryczna od nr 3 do nr 29, od nr 2 do nr 24., ul. Nowa nr 3,6,7,8,9,11., ul. Piastowska od nr 19 do nr 37., ul. Józefa Poniatowskiego od nr 17 do nr 25, od nr 14B do nr 28., ul. Wacława Sieroszewskiego nr 24, nr 15,17B,17C, 9,13,13A,13B,15B,15C,16,25,27,27A,27B,28,29,31,31A,32,6b.n., ul. Nowa Sklep MAGDALENKA., ul. Wacława Sieroszewskiego nr 3A,4A,19,19A,19B,42,44., ul. Klonowa nr 2 Kosciół., ul. Stanisława Wyspiańskiego nr 35, 2b.n., ul. Leszczynowa nr 8,10,12,14,16,18,24,26. nr 6., ul. Dębowa nr 34,36,38,40., ul. Modrzewiowa nr 23,28,33,34,36,38,42., ul. Zachodnia nr 32,33,35,37,39., ul. Kalinowa nr 29,32,33,34,35,36,38,40., ul. Klonowa nr 3,5,7,7A,9,11,13,17,20,22., ul. Szmaragdowa nr 3,7,11,13,18., ul. Słowicza nr 2,2A,2B,9,9A,1b.n.nr 24 (ZK2-11z2710),nr 1,3,5,7., ul. Cypriana Kamila Norwida, ul. Piaskowa, Moczydło, od nr 1A do nr 1D. nr 9,11,17,19,29.

22.06 od godz. 9:00 do 9:30

Tłuszcz, ul. Piaskowa, ul. Józefa Poniatowskiego od nr 17 do nr 25, od nr 14B do nr 28., ul. Fabryczna od nr 3 do nr 29, od nr 2 do nr 24., ul. Wacława Sieroszewskiego nr 24,nr 15,17B,17C,9,13,13A,13B,15B,15C,16,25,27,27A,27B,28,29,31,31A,32,6b.n., ul. Wacława Sieroszewskiego nr 3A,4A,19,19A,19B,42,44,8b,n,, ul. Klonowa nr 2 Kosciół. nr 3,5,7,7A,9,11,13,17,20,22., ul. Stanisława Wyspiańskiego nr 35, 2b.n., ul. Leszczynowa nr 8,10,12,14,16,18,24,26,nr 6., ul. Dębowa nr 34,36,38,40, ul. Modrzewiowa nr 23,28,33,34,36,38,42., ul. Zachodnia nr 32,33,35,37,39., ul. Kalinowa nr 29,32,33,34,35,36,38,40., ul. Szmaragdowa nr 3,7,11,13,18., ul. Słowicza nr 2,2A,2B,9,9A,1b.n.nr 24 (ZK2-11z2710),nr 1,3,5,7., ul. Cypriana Kamila Norwida, ul. Nowa nr 3,6,7,8,9,11,Sklep MAGDALENKA,, ul. Piastowska od nr 19 do nr 37,, Konary, nr 6,nr 3A,3G,5,7,7C., Moczydło, od nr 1A do nr 1D,nr 9,11,17,19,29.

22.06 od godz. 9:00 do 13:00

Tłuszcz, ul. Fabryczna od nr 3 do nr 29, od nr 2 do nr 24., ul. Nowa nr 3,6,7,8,9,11., ul. Piastowska od nr 19 do nr 37., ul. Józefa Poniatowskiego od nr 17 do nr 25, od nr 14B do nr 28., ul. Wacława Sieroszewskiego nr 24, nr 15,17B,17C, 9,13,13A,13B,15B,15C,16,25,27,27A,27B,28,29,31,31A,32,6b.n., ul. Nowa Sklep MAGDALENKA., ul. Wacława Sieroszewskiego nr 3A,4A,19,19A,19B,42,44., ul. Klonowa nr 2 Kosciół., ul. Stanisława Wyspiańskiego nr 35, 2b.n., ul. Leszczynowa nr 8,10,12,14,16,18,24,26. nr 6., ul. Dębowa nr 34,36,38,40., ul. Modrzewiowa nr 23,28,33,34,36,38,42., ul. Zachodnia nr 32,33,35,37,39., ul. Kalinowa nr 29,32,33,34,35,36,38,40., ul. Klonowa nr 3,5,7,7A,9,11,13,17,20,22., ul. Szmaragdowa nr 3,7,11,13,18., ul. Słowicza nr 2,2A,2B,9,9A,1b.n.nr 24 (ZK2-11z2710),nr 1,3,5,7., ul. Cypriana Kamila Norwida, ul. Piaskowa, Moczydło, od nr 1A do nr 1D. nr 9,11,17,19,29.

22.06 od godz. 12:30 do 13:00

Tłuszcz, ul. Wierzbowa

24.06 od godz. 8:00 do 12:00 Ząbki, ul. Gabriela Narutowicza od Wigury do Wolności, ul. Stanisława Wigury od Narutowicza do Piotra Skargi, ul. Pogodna, ul. ks. Konstantego Budkiewicza od ulicy Na Bagnie do nr 51, ul. Jana Kochanowskiego od Narutowicza do nr 31A

22.06 od godz. 9:00 do 13:00 Marki, ul. Mikołaja Konstantego Ciurlionisa 3, ul. Zakole 1, 3, 5, 7, 11, 13, 15, 17, 21, ul. Marii Walewskiej 2, 6, ul. Pomnikowa 1, 2, 2A, 3, 5, 6, 9, 11, 13, 10, 10B, 12, 12A, 15, 17, ul. Chocimska 2, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, ul. Grunwaldzka 8, 9, 7, 5, 3, 1, 6, 8, 2, 13, 19, 15, 17, 21, 23, 25, 27, 29, al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 125, 127, 129, 129A, 129B, 133, 135A, 135B, 137, 139, 141, 158, 146, 154, 152, 152A, 148, 146, 140,140B, 160, 162, 164, 166, 168, 172, 174, 123B, 121C - Komandor, 121D-Sicpa, ul. Cypriana Norwida 1, 2, 2A, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ul. Duża 2, ul. Juliana Tuwima 2, 4, 6, 5, 8, ul. Partyzantów 12, ul. Stefana Starzyńskiego 2, 1, 3A, 3B, ul. Brzozowa 45, 14, 43, 12, 10, 8, 6, 41, 37, 37A, 37B, 37C, 16, 47, 18, 49, 20A, 51, 20, 53, 22A, 22, 55, 57, 24, ul. Rybna 4, 6, 8, 3, 2, 2A, ul. Matejki 4, 6, 8, 7, 10, 12, 12A, 9, 11, 14, 16, 13, 18, 15, 17, 20, 2, 1

23.06 od godz. 9:00 do 13:00

Marki, ul. Maksymiliana Małachowskiego blok nr 1, 2, 2A

24.06 od godz. 9:00 do 13:00 powiat wyszkowski Blochy

24.06 od godz. 10:00 do 14:00 Popowo-Letnisko, ul. Baby Jagi

24.06 od godz. 10:00 do 14:00 powiat garwoliński Czyszkówek, od numeru 45 do numeru 65, Górki, ul. ks. Stanisława Pasionka, ul. Nadrzeczna

21.06 od godz. 8:30 do 14:30 Żelechów, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego bloki umery 40, 42, ul. Pałacowa

21.06 od godz. 9:00 do 13:00 Oronne, od numeru 8 do numeru 52

22.06 od godz. 9:00 do 13:00 Wola Rębkowska, ul. Słoneczna od numeru 1 do 22, ul. Długa od numeru 1 do numeru 21, ul. Przemysłowa od bazy GS kierunek Rębków

24.06 od godz. 8:30 do 12:30

Trojanów, od numeru 27 do numeru 42

25.06 od godz. 8:30 do 12:30 Podoblin

29.06 od godz. 8:30 do 12:30 Ostrów, 5, 5a, 7a, 9, 11, 11a, 13;, Jatne, 2 ,2a,2b,4

29.06 od godz. 11:00 do 15:00 Trąbki, ul. Aleja Owocowa od numeru 29 do numeru 49

1.07 od godz. 8:30 do 12:30 Wola Korycka Dolna, od numeru 9 do numeru 39

1.07 od godz. 8:30 do 12:30 powiat otwocki Otwock, ul. Karczewska Kompleks Boisk Sportowych ORLIK

21.06 od godz. 9:00 do 13:00 Otwock, ul. Borowa 6/12

22.06 od godz. 9:00 do 13:00 Otwock, ul. Stefana Okrzei od nr 1 do Jodłowej;, ul. Jodłowa od Okrzei do nr 14/19;, ul. Waleriana Łukasińskiego od nr 2 do 26;, ul. Braniewska 2, 4, ul. Bracka od Okrzei do nr 12, ul. Chełmska 1, 3, 4, 5, 13a, ul. Białołęcka 12,13, ul. Turystyczna 38, ul. Kąpielowa od nr 1 do 7, ul. Rysia, Łokietka, ul. Wiślana

24.06 od godz. 9:00 do 13:00

Glinianka, ul. Łąkowa 2,4 bloki po PGR

25.06 od godz. 9:00 do 13:00 Emów, ul. Wiązowska od 2 do 40, ul. Sosnowa od 44 do 68 +25 , 35

28.06 od godz. 9:00 do 11:00 Wiązowna, ul. Parkingowa 8, 10, 12, 14, 16;18, ul. Ogrodowa 1, 2a, 3, 3a, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 15, 22, Emów, ul. Sosnowa 8, ul. Gołębia

30.06 od godz. 8:00 do 9:00 Otwock, ul. Władysława Czaplickiego od Warszawskiej do Kościuszki+ nr 7, ul. Tadeusza Kościuszki od Czaplickiego do Kościelnej + bloki 4 , 4A,6 , 6A

30.06 od godz. 8:30 do 12:30 Wiązowna, ul. Parkingowa 8, 10, 12, 14, 16;18, ul. Ogrodowa 1, 2a, 3, 3a, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 15, 22, Emów, ul. Sosnowa 8, ul. Gołębia

30.06 od godz. 15:00 do 16:00

Otwock, ul. Legionów, ul. Jarosława Dąbrowskiego 2 , 3 , 3a , 4, ul. Armii Krajowej 20, ul. Romualda Traugutta 7, 9, 9a, 9b, 11a, 11b, ul. Józefa Poniatowskiego od 18 A do Dąbrowskiego

1.07 od godz. 9:00 do 13:00 Glinianka, ul. Napoleońska od Wrzosowej do Czarnówki, Czarnówka, ul. Brzozy

2.07 od godz. 9:00 do 13:00 powiat mławski Brzeziny, od nr 13A do nr 37A;, Duchnów, ul. Dłuska 3

21.06 od godz. 9:30 do 13:30 powiat warszawski zachodni Kręczki, ul. Żyzna od nr 1 do 12B, Koczargi Nowe, ul. Bugaj od nr30 do 48, ul. Różana od nr 2 do 12, ul. Czarnego Bzu od nr 1 do 13, ul. Wiosenna od nr 6 do 22, Kaputy

21.06 od godz. 8:00 do 11:00

Kampinos, ul. Fryderyka Chopina od nr.31 do nr 58, ul. Władysława Reymonta od nr 1 do 15, ul. Macieja Boryny do nr.7.

21.06 od godz. 9:00 do 13:00 Izabelin C, ul. Jana Matejki 25

22.06 od godz. 9:00 do 13:00 Ożarów Mazowiecki, ul. Stanisława Wyspiańskiego 5, 7, 9, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 20

23.06 od godz. 8:00 do 12:00 Białuty, od nr 19 do nr 38

23.06 od godz. 9:00 do 13:00 Żukówka, Milęcin, 1,1A,3,3A,4,4B,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,19,19A,21,21A

24.06 od godz. 9:00 do 13:00 Błonie, ul. Klonowa 7c

24.06 od godz. 10:00 do 14:00 Błonie, ul. Sochaczewska od numeru 37 do 64 C,, STACJA PALIW LUKOIL

25.06 od godz. 7:00 do 8:00 Błonie, ul. Sochaczewska od numeru 37 do 64 C,, STACJA PALIW LUKOIL

25.06 od godz. 18:00 do 19:00

Ożarów Mazowiecki, ul. Stanisława Wyspiańskiego 11,13,15,16,17,18,20

30.06 od godz. 8:00 do 12:00 Bramki, ul. Łódzka od nr 8 do nr 22, ul. Calineczki od nr 1 do 3

1.07 od godz. 9:00 do 13:00 Żukówka, ul. Łąki

1.07 od godz. 10:00 do 14:00 Łomianki, ul. Długa 17, 19, 21, 23, 24, 24A, 25, 25A, 26, 26A, 27, 27A, 28, 28A, 28B, 29A, 30, 30A, 31, ul. Wąska, ul. Aleja Lip, ul. Osikowa

23.06 od godz. 10:00 do 14:00 powiat grodziski Radonie, ul. Centralna 10b

21.06 od godz. 9:00 do 13:00 Grodzisk Mazowiecki, ul. Śląska od nr 1 do nr 12, ul. Floriańska od nr 1 do nr 11,, ul. W. Korfantego od nr 2 do nr 18

22.06 od godz. 9:00 do 13:00

Adamowizna, ul. Wilcza od Niedźwiedziej do Skowronkowej, ul. Pawia od numeru 2 do numeru 2D, ul. Dzika 10, 10A

23.06 od godz. 9:00 do 13:00 Kraśnicza Wola, od nr 20 do nr 47

23.06 od godz. 9:00 do 13:00 Radonie, 01-1414 Radonie Jednostka Wojskowa

25.06 od godz. 9:00 do 13:00 Chrzanów Duży, od numeru 26 do 66, Chlebnia, od numeru 1 do 28 b

28.06 od godz. 9:00 do 13:00 Wólka Grodziska, ul. Wspólna, Kraśnicza Wola

29.06 od godz. 8:00 do 9:00 Wólka Grodziska, ul. Wspólna, Kraśnicza Wola, Wspólna, Główna

29.06 od godz. 8:00 do 9:00 Milanówek, ul. Wojska Polskiego 15,17,19,19A,, ul. Jana Kasprowicza od nr 1 do nr 20, ul. Ludna od nr 1 do nr 21, ul. Krucza 2,4,6,8

29.06 od godz. 9:00 do 13:00

Wólka Grodziska, ul. Wspólna, Kraśnicza Wola, Wspólna , Główna

29.06 od godz. 18:00 do 20:00 Wólka Grodziska, ul. Wspólna, Kraśnicza Wola

29.06 od godz. 18:00 do 20:00 Szczęsne, ul. Gwarkowa

30.06 od godz. 9:00 do 13:00 Książenice, ul. Taneczna

2.07 od godz. 9:00 do 13:00 powiat nowodworski Kikoły, od 10A do 16

25.06 od godz. 9:00 do 13:00

ZOBACZ KONIECZNIE Za to dostaniesz odszkodowanie w podróży

Skąd bierzemy informacje o wyłączeniach prądu? Informacje o planowanych wyłączeniach prądu i awariach pochodzą ze stron operatorów energii elektrycznej w Polsce: Enea Operator

Energa Operator

PGE Dystrybucja

Tauron Dystrybucja Gdzie zgłosić brak prądu? Brak prądu możesz zgłosić pod numerem 991. Połączenie jest bezpłatne, awarie można zgłaszać całą dobę. Przed sięgnięciem po telefon, koniecznie sprawdź bezpieczniki w swoim mieszkaniu. Jeśli mieszkasz w bloku, upewnij się, że prądu na ma też na klatce schodowej. W przypadku domów, zapytaj sąsiadów, czy także nie mają energii elektrycznej. Na naszej stronie, bądź na stronach operatorów energii elektrycznej, możesz sprawdzić, czy operatorzy już wiedzą o awarii.

Dlaczego dostawcy energii elektrycznej planują wyłączenia prądu? Dostawcy energii elektrycznej często planują wyłączenia prądu z powodu: modernizacji sieci energetycznej

przyłączania nowej sieci energetycznej

konserwacji sieci transformatowej

remonty Pozostałe wyłączenia prądu Czasami może zdarzyć się tak, że brak prądu równa się awarii sieci energetycznej. Powodów może być wiele - uszkodzenia spowodowane przez człowieka, warunki pogodowe lub wybite bezpieczniki w instalacji domowej. Podajemy następujące przypadki: burza

powalone drzewo

silny wiatr

opady śniegu

szadź

kradzież przewodów przez złodzieja

wysiadanie bezpieczników

prace budowlane Co to jest prąd elektryczny? Prąd elektryczny jest ukierunkowanym przepływem ładunków elektrycznych. Rozróżniamy prąd stały i zmienny. Rozróżniamy prąd stały, zmienny i przemienny. Prąd przemienny jest wykorzystywany w sieciach energetycznych i jest rodzajem prądu okresowo zmiennego. Jego wartości chwilowe naprzemiennie wyrażają wartości dodatnie i ujemne, które zmieniają się z daną częstotliwością i okresowo. Czym się zająć, kiedy nie ma prądu w mieszkaniu? gry planszowe

rozmowa z domownikami

segregowanie ubrań

porządki w szafie

sen

czytanie książek Brak prądu - co robić, kiedy nie ma prądu? nie ma prądu w mieszkaniu - dobrze jest sprawdzić korki. Następnie warto sprawdzić, czy jest prąd na ulicy i na klatce

nie ma prądu na klatce schodowej - trzeba skontaktować się z administratorem budynku lub właścicielem

nie ma prądu w sąsiednich mieszkaniach i domach - trzeba kontaktować się ze swoim dostawcą energii elektrycznej Dobrze jest odpowiednio przygotować się na nagły brak prądu i mieć przygotowane na wszelki wypadek świece i latarki zasilane bateriami, ponieważ przerwy w dostawie prądu mogą pojawić się w godzinach wieczornych.

Czy wzrośnie opłata za ZUS?