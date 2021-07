Brak prądu w mazowieckim. Sprawdź gdzie 19.07 będą planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie

Grodzisk Mazowiecki, ul. Lubelska, ul. Sieradzka, ul. Białostocka, ul. Okrężna, ul. Okólna Okólna od ul. Kaprys do nr 14, ul. Zacisze, ul. Paryska, ul. Prosta, ul. Wileńska, ul. Olsztyńska, ul. Augustowska, ul. Szczęsna, ul. Kijowska Kijowska od stacji do Litewskiej., ul. Łowicka, ul. Lubelska, ul. Płocka, Kady, ul. F. Kucharskiego, ul. Mazowiecka, ul. Okrężna 20.07 od godz. 8:00 do 12:00

Siestrzeń, ul. Stepowa od numeru 5 do numeru 22 26.07 od godz. 10:00 do 14:00

Tynica, od 44 do 66 20.07 od godz. 8:00 do 15:00

Jasieniec-Kolonia, od 30 do 78 i Jasieniec 407 20.07 od godz. 8:00 do 15:00

Rawica-Kolonia, od 17A do 27B 19.07 od godz. 8:00 do 15:00

Odrano-Wola, ul. Akwarelowa od nr 8 do nr 58 27.07 od godz. 9:00 do 13:00

Siekierka Nowa, od 24 do 48 22.07 od godz. 8:00 do 15:00

Siekierka Nowa, od 1 do 23 21.07 od godz. 8:00 do 15:00

Siekierka Stara, od 4 do 32A 20.07 od godz. 8:00 do 15:00

Sycyna-Kolonia, od 97 do 120 23.07 od godz. 8:00 do 15:00

Babin, 54 do 58 i od 79 do 79A, Wysocin, od 42 do 50, Stefanów, 42 22.07 od godz. 8:00 do 15:00

Wólka Szelężna, 9 do 12 i 30 21.07 od godz. 8:00 do 15:00

Mąkosy Stare, od nr 110 do 129; dom weselny nr 124A; 20.07 od godz. 8:00 do 12:30

Młodocin Mniejszy, od nr 20 do 30; 20.07 od godz. 8:00 do 14:30

Mazowszany, od nr 50 do 55;, ul. Wierzbicka nr 299, 301, 303, 305; 19.07 od godz. 8:30 do 11:00

Siczki, od nr 20 do 26A i od nr 52 do 55;, ul. Storczykowa, ul. Dębowa 19.07 od godz. 8:00 do 14:30

Młodocin Mniejszy, od nr 31 do 47A; 19.07 od godz. 8:00 do 14:30

Walentynów, od 1 do 7A, Gruszczyn, 29 23.07 od godz. 8:00 do 15:00

Makowiec, ul. Radomska od nr 100 do 106;, Radom, ul. Juliusza Słowackiego nr 152; 21.07 od godz. 8:00 do 14:30

Rajec Szlachecki, od nr 1 do 5;, Radom, ul. Apoloniusza Kędzierskiego od nr 3A do 27 i dz. 86; dz. 139/7; 21.07 od godz. 8:00 do 14:30

Kłonowiec-Kurek, od nr 50 do 58; 20.07 od godz. 8:30 do 14:00

Rajec Szlachecki, od nr 15 do 17;, Radom, ul. Apoloniusza Kędzierskiego od nr 29 do 39; 22.07 od godz. 8:00 do 14:30

Choiny, od numeru 47 do numeru 118 29.07 od godz. 10:00 do 13:00

Poręby, od 23 do 25,, Kąty Goździejewskie Pierwsze, 22a, 24,25,26, oraz działka 127 22.07 od godz. 9:00 do 13:00

Rajec Szlachecki, od nr 42A do 58A i 105; 23.07 od godz. 8:00 do 14:30

Niemianowice, od nr 10 do 25; 22.07 od godz. 8:00 do 14:30

Nowy Kadłubek, od nr 1 do 12; 20.07 od godz. 8:00 do 14:30

Stary Kadłubek, od nr 24 do 47; 22.07 od godz. 8:00 do 14:30

Nowy Kadłubek, od nr 13 do 31; 21.07 od godz. 8:00 do 14:30

Dzbenin, ul. Jesienna od 6 do 15 19.07 od godz. 8:00 do 12:00

Laskowiec, ul. Mazurska 21, 23, 24, ul. Nowa od 1 do 39, ul. Słoneczna 70, 72, ul. Sosnowa od 1 do 21, ul. Grzybowa od 1 do 8, ul. Energetyczna 14 19.07 od godz. 8:00 do 12:00

Radom, ul. Fabryczna nr 1;3 i od nr 2 do 12 i od 18 do 20;, ul. Augusta Wrześniowskiego nr 34 i 35; 23.07 od godz. 8:00 do 14:30

Stary Kadłubek, od nr 1 do 23; 23.07 od godz. 8:00 do 14:30

Zalas, nr od 1 do 11 21.07 od godz. 11:00 do 15:00

Zalas, nr od 33 do 40 21.07 od godz. 8:30 do 12:30

Zalas, nr od 43 do 51,76, Sklep, Ośrodek Zdrowia, 23.07 od godz. 8:30 do 12:30

Zalas, od 96 do 106A, Kościół 22.07 od godz. 8:30 do 12:30

Trzcianka, od numeru 149 do numeru 162 27.07 od godz. 8:30 do 11:30

Łęcznowola, nr 38, 39 oraz od nr 46 do 60 i nr 71, 79, 81 23.07 od godz. 9:00 do 13:00

Budy Barcząckie, ul. Długa od 74 do 92 parzyste, od 85 do 99 nieparzyste, ul. Leśna 36 od 55 do 61 nieparzyste, 19.07 od godz. 9:00 do 13:00

Żaków, od 31 do 43 19.07 od godz. 9:00 do 13:00

Sulejówek, ul. 11 Listopada od 72/79 do Okulickiego, ul. Mokra, ul. Łączna, ul. Grabskiego od Paderewskiego do Dworcowej, ul. Niepodległości od Okulickiego do Żeromskiego, ul. Szkolna od 11 Listopada do Paderewskiego, ul. Prosta, ul. Jedności, ul. Młodości, ul. Paca, ul. Mysia

20.07 od godz. 8:30 do 18:00

Sulejówek, ul. Kleeberga od 2 do 24/19A + 28,30,23, ul. Sucharskiego, ul. Bagno 1, ul. Andersa od 44/39 do Czynu Społecznego, ul. Maczka, ul. Czynu Społecznego od Sucharskiego do 87/60, ul. Dobrzańskiego "Hubala", ul. Olszyny od Kleeberga do 5, ul. Kutrzeby od 23/28 do 11/12, ul. Grudzińskiego 11,13,15

21.07 od godz. 8:30 do 10:30

Sołki, od 20 do 40, Czarnocin, od 5 do 10,, Kobylanka, 1K

21.07 od godz. 9:00 do 13:00

Sulejówek, ul. Kleeberga od 2 do 24/19A + 28,30,23, ul. Sucharskiego, ul. Bagno 1, ul. Andersa od 44/39 do Czynu Społecznego, ul. Maczka, ul. Czynu Społecznego od Sucharskiego do 87/60, ul. Dobrzańskiego "Hubala", ul. Olszyny od Kleeberga do 5, ul. Kutrzeby od 23/28 do 11/12, ul. Grudzińskiego 11,13,15

21.07 od godz. 18:00 do 19:00