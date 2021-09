Brak prądu w mazowieckim. Sprawdź gdzie 17.09 będą planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie

Gdzie obecnie (17.09 12:10) nie ma prądu w mazowieckim?

powiat żyrardowski

Adamów-Wieś, ul. Czerwonej Poziomki, ul. Biedronki

17.09 od godz. 8:00 do 16:00

Żyrardów, ul. Mazowiecka nr 10 - 18

17.09 od godz. 8:00 do 16:00

powiat białobrzeski

Leopoldów, od 1 do 6

17.09 od godz. 8:00 do 14:00

powiat grójecki

Żdżary

17.09 od godz. 8:00 do 13:00

powiat ostrołęcki

Wolkowe, numery domów od 13 do 24, od 27 do 37, od 121 do 132, 138

17.09 od godz. 8:30 do 12:30

powiat makowski

Szlasy-Łozino, numery domów od 20 do 29, hydrofornia, PGR, przepompownie, złącza kablowe

17.09 od godz. 9:00 do 13:00

Kalinowo, NOWA WIEŚ II.

17.09 od godz. 9:00 do 13:00

powiat siedlecki

Czerniejew, strona parzysta od nr 99 do nr 122,strona nieparzysta od nr 51 do nr 93

17.09 od godz. 9:00 do 13:00