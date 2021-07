Brak prądu w mazowieckim. Sprawdź gdzie 17.07 będą planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie

Planowane wyłączenia prądu w mazowieckim

powiat grodziski

Józefina, ul. Kwiatowa, ul. Szkolna, ul. Nowa, Musuły, ul. Grodziska, ul. Folwarczna, Osowiec, ul. Modra, Wycinki Osowskie, ul. Mazowiecka

21.07 od godz. 8:00 do 16:00

Józefina, ul. Kwiatowa, ul. Szkolna, ul. Nowa, Musuły, ul. Grodziska, ul. Folwarczna, Osowiec, ul. Modra, Wycinki Osowskie, ul. Mazowiecka

22.07 od godz. 8:00 do 16:00

Międzyborów, ul. Piastowska, ul. Sportowców, Sade Budy, ul. Leśna, ul. Czecha, Stare Budy, nr 6 0 - 70

26.07 od godz. 8:00 do 15:00

Grodzisk Mazowiecki, ul. A. Grottgera, ul. T. Makowskiego, ul. J. Fałata, ul. J. Chełmońskiego, Kałęczyn, ul. Przesmyk, ul. Osiedlowa, ul. Radziejowicka

19.07 od godz. 8:00 do 12:00

Grodzisk Mazowiecki, ul. Lubelska, ul. Sieradzka, ul. Białostocka, ul. Okrężna, ul. Okólna Okólna od ul. Kaprys do nr 14, ul. Zacisze, ul. Paryska, ul. Prosta, ul. Wileńska, ul. Olsztyńska, ul. Augustowska, ul. Szczęsna, ul. Kijowska Kijowska od stacji do Litewskiej., ul. Łowicka, ul. Lubelska, ul. Płocka, Kady, ul. F. Kucharskiego, ul. Mazowiecka, ul. Okrężna

20.07 od godz. 8:00 do 12:00