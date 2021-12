Brak prądu w mazowieckim. Sprawdź gdzie 16.12 będą planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie

Planowane wyłączenia prądu w mazowieckim

powiat miński

Cegłów, Murowaniec

16.12 od godz. 8:00 do 15:00

Kolonia Janów, ul. Wojska Polskiego od 21 do 41,, Anielew, ul. Akacjowa od 35 do 46,, ul. Topolowa 13, ul. Dębowa 8

16.12 od godz. 9:00 do 13:00

Mrozy, ul. Nadrzeczna 105 firma Makrobet

17.12 od godz. 8:30 do 10:30

Sulejówek, ul. Bema od Armii Krajowej do Staszica, ul. Świętochowskiego 2, ul. 3 Maja 2, ul. Staszica od Bema do 3-go Maja

17.12 od godz. 9:00 do 13:00

Sulejówek, ul. Staszica Numery od ul. Krasińskiego do ul. 3-go Maja, ul. Krasińskiego Numery od ul. Głowackiego do torów PKP, ul. Kombatantów

20.12 od godz. 9:30 do 13:30

Sulejówek, ul. 3 Maja Od numeru 3 do numeru 13 oraz od numeru 2 do numeru 16.

21.12 od godz. 9:00 do 13:00