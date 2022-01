Brak prądu w mazowieckim. Sprawdź gdzie 14.01 będą planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie

Gdzie obecnie (14.01 13:18) nie ma prądu w mazowieckim?

powiat garwoliński

Żelechów, ul. Widokowa, ul. Lucerny

14.01 od godz. 8:00 do 14:00

powiat grodziski

Budy-Grzybek, ul. Potockiego

14.01 od godz. 9:00 do 14:00

powiat przysuski

Gródek, nr 31-33 , 85-95A , 100-102

14.01 od godz. 8:00 do 14:00

powiat płoński

Gucin, Palczew, Nowe Biskupice

14.01 od godz. 8:00 do 14:00

powiat grójecki

Pilica

14.01 od godz. 9:00 do 16:00

powiat radomski

Wierzbica, ul. Kochanowskiego od nr 1 do 16;, ul. Kościuszki od nr 31 do 72;, ul. Ogrodowa od nr 1 do 24;

14.01 od godz. 12:00 do 13:30

powiat ostrołęcki

Brzeźno

14.01 od godz. 11:00 do 15:00

powiat węgrowski

Adamów, ul. Kazimierza Pułaskiego od nr 35 do 53(nieparzyste) i od nr 36 do 66(parzyste)

14.01 od godz. 9:30 do 13:30