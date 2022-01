Brak prądu w mazowieckim. Sprawdź gdzie 13.01 będą planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie

Planowane wyłączenia prądu w mazowieckim

powiat garwoliński

Żelechów, ul. Nad Lasem, ul. Limby, ul. Wspólna

13.01 od godz. 8:00 do 15:00

Żelechów, ul. Widokowa, ul. Lucerny

14.01 od godz. 8:00 do 14:00

Żelechów, ul. Aniówka, ul. Karolkowa, ul. Prosta, ul. Ptasi Raj, ul. Wiktora

17.01 od godz. 8:00 do 15:00

Wola Korycka Górna, od numeru 23 do numeru 63

13.01 od godz. 8:30 do 12:30

Korytnica, od numeru 1 do numeru 42 oraz od numeru 83 do numeru 86

14.01 od godz. 8:30 do 12:30

Gończyce, od numeru 106 do 123

17.01 od godz. 8:30 do 12:30

Garwolin, ul. Mazowiecka 2

18.01 od godz. 8:30 do 10:30

Nowy Żabieniec, od numeru 60 do 131

18.01 od godz. 11:00 do 15:00