Brak prądu w mazowieckim. Sprawdź gdzie 12.01 będą planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie

Planowane wyłączenia prądu w mazowieckim

powiat warszawski zachodni

Zawady, nr 45 - 50

12.01 od godz. 8:00 do 13:00

Zawady, Zadębie

24.01 od godz. 8:00 do 14:00

Płochocin, ul. Stołeczna od nr . 16,18,226,27,29, 39,41,43,51,53,56,57,59,61,67 do 83 ,102,103,114,117 od nr 123 do 133B,, ul. Poznańska nr 51, i od nr 327 do 560, Hotel, ul. Gołaszewska 2,3,3A,15,17,, Michałówek, ul. Macieja Rataja od nr 1 do 2a, ul. Poznańska nr 51, i od nr 327 do 560, Hotel, Gołaszew, ul. Wspólna 10,10A,47,49,48,, ul. Gołaszewska 2,3,3A,15,17,, Koprki, ul. Jaśminowa 27 Bakoma, ul. Nizinna Sklep ABC, Sklep DUDI,

17.01 od godz. 8:30 do 14:30

Cholewy, od nr. 24 do 36,, Nowy Łuszczewek, nr 24 i 25

17.01 od godz. 9:00 do 13:00

Kaputy, ul. Wygodna 33, 33A, 33B

18.01 od godz. 9:00 do 16:00