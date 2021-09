Brak porozumienia po spotkaniu ministra zdrowia z medykami. W południe wielki protest pracowników służby zdrowia. Będą utrudnienia [TRASA]

8 postulatów. "Znane od dawna, bardzo szczegółowe"

Do czwartku do godziny 22 komitet protestacyjny miał przesłać do Ministerstwa Zdrowia swoje postulaty. Jak poinformowano, w sumie wpłynęło ich osiem. W piątek rano komitet protestacyjno-strajkowy ochrony zdrowia opublikował na Twitterze wpis, w którym zaznaczono, że "postulaty są znane od dawna, bardzo szczegółowe".