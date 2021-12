Brak porozumienia na szczycie Rady Europejskiej. Morawiecki: System ETS się przewrócił i nie działa. Dzisiaj wszyscy o tym wiedzą

Szefowie unijnych państw nie doszli do porozumienia podczas czwartkowego szczytu Rady Europejskiej. Przywódcy nie zgodzili się co do konkluzji dotyczących wzrostu cen energii oraz polityki UE w tym obszarze.

Do szczytu RE i braku porozumienia wśród państw unijnych odniósł się podczas piątkowego posiedzenia Sejmu premier Mateusz Morawiecki.

– System ETS się wywrócił i nie działa. Dzisiaj wszyscy o tym wiedzą. Dlatego w nocy nie przyjęliśmy żadnych konkluzji dotyczących energii – mówił. Dodał, że brak konkluzji wynika z jego interwencji.

Podkreślił, że rząd Prawa i Sprawiedliwości „zasadniczo protestuje przeciwko takim niespójnym, niedobrze ułożonym dla polskiej gospodarki mechanizmom”.

Ostrzegł także posłów, że Unia Europejska planuje kolejne dwa podatki, które należałoby odrzucić. - Chcą nałożyć podatek ETS na mieszkania, ciepło, transport. Unia Europejska chce nałożyć podatek na paliwo. Dlatego dzisiaj w nocy odrzuciłem ten pomysł. Nie będziemy zgadzać się na wyższe podatki na mieszkania, ciepło w kaloryferach i na benzynę – apelował z mównicy.