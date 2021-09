Brak porozumienia między protestującymi medykami a Ministerstwem Zdrowia. „Mamy poczucie, że rozmowy są przeciągane”

- Nie dostajemy danych, wyliczeń, nie jesteśmy w stanie się odnieść do materiałów, na podstawie których Ministerstwo Zdrowia informuje państwa o kosztach naszych postulatów, w związku z czym niejako uniemożliwia nam merytoryczną dyskusję na temat poprawy ochrony zdrowia w Polsce i uniemożliwia również udział osób trzecich. Niezgoda na obecność obserwatorów w centrum Dialog, czy dalsze próby włączania nas w zespół trójstronny, niestety prowadzą do impasu w naszym konflikcie, ponieważ my już w tym miejscu byliśmy - mówiła wiceprzewodnicząca Porozumienia Rezydentów OZZL Anna Bazydło.