Brak kwarantanny dla zaszczepionych po kontakcie z wariantem Delta. Ministerstwo Zdrowia wycofało się z pomysłu

Poniedziałkową decyzję o kwarantannie dla zaszczepionych po kontakcie z wariantem Delta we wtorek odwołał rzecznik Ministerstwa Zdrowia.

Resort zdrowia zdecydował się objąć osoby zaszczepione dozorem sanitarnym, a nie jak wcześniej planowano kwarantanną. - Sanepid będzie wdrażał jedynie pewien nadzór sanitarny, to znaczy, że będziemy w kontakcie z osobami, które dotknął kontakt z osobą zakażoną, ale są zaszczepione – przekazał na antenie TVN24 rzecznik ministerstwa zdrowia Wojciech Andrusiewicz.

- Dotychczas wielu inspektorów sanitarnych kierowało wszystkie osoby z kontaktu z wariantem delta na kwarantannę. Tak było do wczoraj, gdzie nawet osoby w trosce o stan zdrowia reszty społeczeństwa kierowali na kwarantannę - przekazał rzecznik. - Ale analizowaliśmy dokładnie wyniki zakażeń wariantem beta, delta i gamma i tych przypadków mamy obecnie w Polsce 166 i bardzo pozytywna informacja, czyli to, że trzy przypadki dosłownie, to przypadki, kiedy odnotowaliśmy zakażenia po dwóch dawkach szczepionki. (…) Co za tym idzie, nie jest potrzebna kwarantanna – dodał.