Brak decyzji w sprawie koncesji dla TVN24, żadna uchwała nie uzyskała wymaganej większości. Jutro kolejne głosowanie

Dzisiaj KRRIT po raz kolejny zebrała się, by zadecydować w sprawie koncesji dla TVN24. Nie podjęto jednak decyzji, ponieważ w pięcioosobowej Krajowej Radzie do podjęcia decyzji potrzebne są cztery głosy.

Kolejne głosowanie odbędzie się jutro.

- W trakcie omawiania projektu uchwały o udzieleniu koncesji zastrzeżono, że jej ewentualne podjęcie nie zamyka kwestii związanych z dostosowaniem struktury właścicielskiej TVN do zapisów ustawy. W związku z tą sprawą będzie prowadzone odrębne postępowanie zobowiązujące spółkę TVN do dostosowania swojej struktury właścicielskiej do przepisów - dodała rzeczniczka KRRiT.