Bożenna Gołota: Chcę pomóc warszawiakom i zrobić coś dla stolicy

Pani nazwisko Polacy kojarzą przede wszystkim za sprawą syna. Czy Andrzej Gołota zamierza włączyć się w Pani kampanię w stolicy?

Syn będzie mnie wspierał, ale duchowo. Andrzej ma wspaniały charakter. Wszystkim Polakom, którzy się do niego zgłoszą po przyjeździe do USA zawsze pomaga. Uważa, że tak po prostu trzeba i niczego przy tym nie udaje, bo po prostu jest sobą. Ma to po mnie.

W jaki sposób chciałaby Pani pomagać mieszańcom stolicy?

Jestem emerytką i sama wiem, że najgorzej jest, gdy człowiek jest sam, a w takiej sytuacji jest większość osób starszych. Do tego dochodzi niepełnosprawność, nie zawsze tylko w sensie fizycznym, ale bardzo często psychicznym. Samotność przygniata. Czasami wystarczy z takimi osobami porozmawiać przez chwilę kilka razy w tygodniu.

Jak konkretnie można pomóc takim osobom?

Podam przykład. Sama znam 95-letniego mężczyznę, który jest całkowicie sprawny intelektualnie, ale z powodu niewydolności krążenia nie może się poruszać. Od kilku lat nie jest w stanie wyjść z domu. Musiałby go ktoś wynieść, a nie ma kto. Stąd pomysł na program „Bezpieczna winda”. Winda krzesełkowa zainstalowana przy wejściu do budynku dla wielu osób byłaby ratunkiem.