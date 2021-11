Boże Narodzenie 2021. Gry dla dzieci pod choinkę

Gry planszowe dla dzieci – jak wybrać?

Planszówki to świetny pomysł na prezent dla dzieci. Obecnie na rynku znajdziesz przeróżne rodzaje gier planszowych. Od klasycznego Chińczyka, Monopoly, warcabów czy grzybobrania, po niezwykle kolorowe gry przygodowe i zręcznościowe. Oczywiście najważniejsze, by dostosować grę do wieku i umiejętności dziecka. O czym jeszcze warto pamiętać przy wyborze gry dla dzieci:

Poziom trudności,

Rodzaj i tematykę gry,

Liczbę graczy,

Czas rozgrywki,

Małe elementy, które mogą zostać połknięte przez dziecko.

