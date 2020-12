Boże Narodzenie 2020. Papież Franciszek: W tym historycznym momencie bardziej niż kiedykolwiek potrzebujemy braterstwa

– Bóg oferuje je nam obdarowując nas swoim synem Jezusem; to nie braterstwo z pięknych słów, abstrakcyjnych ideałów, niejasnych uczuć. Nie. To braterstwo oparte na rzeczywistej miłości, zdolnej spotkać drogą osobę inną niż ja, dzielić jej cierpienie, zbliżyć się i otoczyć opieką, choć nie jest z mojej rodziny, z mojej grupy etnicznej, z mojej religii; jest inna niż ja, ale jest moim bratem, moją siostrą – mówił papież.

Ojciec święty zaapelował do rządów państw, a także do instytucji międzynarodowych o krzewienie współpracy i wspólne szukanie rozwiązania: „szczepionki dla wszystkich, zwłaszcza dla najsłabszych i najbardziej potrzebujących we wszystkich regionach planety”.

Papież modlił się także o pokój w Libii, a także o kontynuację zawieszenia broni w Górskim Karabachu.

Nie można pogodzić się z niesprawiedliwością

- Niech Odwieczne Słowo Ojca będzie źródłem nadziei dla kontynentu amerykańskiego, szczególnie mocno dotkniętego koronawirusem, który pogłębił wiele gnębiących go cierpień, często spotęgowanych przez konsekwencje korupcji i handlu narkotykami - powiedział Franciszek.

Papież także modlił się za ludność państw afrykańskich objętych kryzysem humanitarnym – Burkiny Faso, Mali, Nigru, a także Etiopii i Mozambiku, Sudanu Południowego, Nigerii i Kamerunu.

Franciszek zaznaczył, że cierpienie i zło nie mają ostatniego słowa. - Pogodzenie się z przemocą i niesprawiedliwością oznaczałaby odrzucenie radości i nadziei Bożego Narodzenia – mówił podczas bożonarodzeniowego orędzia.

- Moje myśli kierują się w tej chwili do rodzin: do tych, które nie mogą się dziś zjednoczyć, jak również do tych, które są zmuszone do pozostania w domu. Niech Boże Narodzenie będzie dla wszystkich okazją do ponownego odkrycia rodziny jako kolebki życia i wiary; miejsca gościnnej miłości, dialogu, przebaczenia, braterskiej solidarności i wspólnie dzielonej radości, źródła pokoju dla całego rodzaju ludzkiego – zakończył ojciec święty.