Boże Ciało. Co to za święto? Kiedy wypada Boże Ciało 2021? Czy sklepy są tego dnia otwarte?

Zbliża się Boże Ciało. Czym jest uroczystość Bożego Ciała. Praktycznie wszyscy o tym święcie słyszeli, dużo osób chodzi tego dnia do kościoła. Ale czy dokładnie wiemy, co to za święto? W poniższym tekście postaramy się odpowiedzieć na to pytanie.

BOŻE CIAŁO Boże Ciało to święto, o którym każdy chyba słyszał. Pytanie tylko, ile osób wie, czym to święto dokładnie jest. Co wtedy dokładnie wspomina się w Kościele? Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, potocznie zwana jest Bożym Ciałem. Jest to święto nakazane, a więc osoby wierzące mają obowiązek uczestniczyć tego dnia we mszy świętej. Jeśli ktoś tego dnia nie przyjdzie do kościoła popełnia grzech ciężki. Nie dotyczy to oczywiście osób, którym udział w nabożeństwie uniemożliwia stan zdrowia. Takie osoby są usprawiedliwione i nie muszą później spowiadać się z nieobecności na mszy.

Tego dnia wierni wspominają ostatnią wieczerzę, podczas której nastąpiło przemienienie chleba i wina w Ciało i Krew Chrystusa. Katolicy wspominają to także w Wielki Czwartek. Z tą różnicą, że wtedy jest to połączone z męką Jezusa. Boże Ciało ma charakter radosny i dziękczynny. W Polsce tradycją są procesje z Najświętszym Sakramentem po ulicach miast. W 2021 roku nie wszędzie się one jednak odbędą. Trwająca wciąż pandemia koronawirusa sprawia, że wiele parafii rezygnuje z tradycyjnych przemarszów. Jeśli już jakaś parafia decyduje się na procesję, powinna się ona odbyć z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego. W niektórych diecezjach zdecydowano, że procesje odbędą się na terenach przykościelnych.

Czy Boże Ciało jest dniem wolnym od pracy?

W kalendarzu jest kilka świąt, które są dniami wolnymi od pracy. Są to m.in. święta Bożego Narodzenia, Wielkanoc czy Trzech Króli. Wtedy osoby zatrudnione na umowę o pracę mają wolne, a jeśli muszą być w pracy, to mogę ten dzień odebrać w innym terminie. Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa również należy do takich świąt. Jeśli ktoś się zastanawia, czy tego dnia musi iść do pracy, to spieszymy z informacją, że nie. Boże Ciało jest w naszym kraju dniem wolnym od pracy.

Historia święta Jaka jest historia Bożego Ciała? Genezy należy szukać w widzeniach św. Julianny z Cornillon. W 1245 roku miała ona wizje, podczas których zobaczyła jasną tarczę księżyca z ciemną plamą. Uznano to za znak nienależytego uczczenia Ciała i Krwi Pańskiej. Początkowo święto było obchodzone lokalnie. Jako święto obowiązujące w całym Kościele ustanowił je papież Urban IV w 1264. Z powodu jego śmierci dokument nie został nigdy upubliczniony. Ostatecznie został on potwierdzony przez Jana XXII w 1317 roku.

Rozwój kultu eucharystycznego oraz rozpowszechnienie święta Bożego Ciała był możliwy dzięki dwóm wydarzeniom. W 1215 roku, podczas Soboru Laterańskiego IV przyjęto dogmat o transsubstancjacji (czyli faktycznej przemiany chleba i wina w Ciało i Krew Jezusa Chrystusa). Zaś w 1263 roku podczas eucharystii odprawianej w Bolsenie miało dojść do cudu, za sprawą którego hostia zaczęła krwawić. Boże Ciało 2021 Kiedy przypada Boże Ciało w 2021 roku? Jest to święto ruchome i obchodzone jest 60 dni po Wielkanocy, w czwartek po Uroczystości Trójcy Świętej. Boże Ciało zawsze przypada w przedziale dat 21 maja - 24 czerwca. W tym roku Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa przypada 3 czerwca. Czy sklepy są czynne w Boże Ciało? Boże Ciało jest, a przynajmniej powinno być, przede wszystkim wydarzeniem religijnym i duchowym. Na pewno wiele osób, także wierzących, zastanawia się czy tego dnia są otwarte sklepy i czy będzie szansa na zrobienie zakupów. Otóż w Boże Ciało jest sytuacja identyczna jak w niedziele niehandlowe. Zamknięte będą sklepy wielkopowierzchniowe jak np: