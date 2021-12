Boxing Day: Premier League już odwołało dwa świąteczne mecze, co z innymi?

Wielka Brytania walczy z kolejną odmianą koronawirusa, która torpeduje również rozgrywki Premier League. W ostatnim czasie kilka meczów angielskiej ekstraklasy zostało odwołanych z powodu licznych zakażeń w zespołach, ale władze ligi liczą na kontynuację sezonu. W poniedziałek odbyło się spotkanie z przedstawicielami wszystkich klubów, które zdecydowały, że nie będzie przerwy w rozgrywanej obecnie kampanii.

Plany rozjechały się jednak z sytuacją w części drużyn. W czwartek zapadła decyzja, że dwa spotkania niedzielnego Boxing Day będą odwołane. Na boiska nie wybiegną piłkarze Leeds i Liverpoolu, oraz Watfordu i Wolverhampton - władze ligi zdecydowały się na przesunięcie tych meczów z powodu złej sytuacji kadrowej Pawii i Szerszeni.

Czy do końca tygodnia kolejne spotkania będą odwoływane? Na razie Premier League pracuje nad powrotem do pomysłu rozgrywania meczów bez kibiców, co w pewnym stopniu zastopowałoby rozprzestrzenianie się wirusa.