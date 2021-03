Bosak: Na stacjach benzynowych nie tankujemy aut ale tankujemy budżet ministra finansów

Odniósł się także do 8 lat rządów PO, która przez ten czas "również cen paliw nie obniżyła". - W ostatnim czasie, nawet ze względu na koniunkturę na rynkach światowych widać, że ta cena powinna spadać, a jednak nie tylko nie spada ale rośnie. Ustabilizowała się juz cena oleju napędowego i benzyny na poziomach przekraczających 5 zł za litr- mówił i dodał, że są to "rekordowe wzrosty".

Bosak przypomniał jak Jarosław Kaczyński występował z kanistrem zna którym pokazywał, że ponad połowa ceny paliwa to podatki ale także przypomniał, ze to samo robili politycy Platformy Obywatelskiej. - PiS rządzi już 5 rok, do dotychczas obciążających ceny paliw podatków dodał jeszcze opłatę emisyjną- wyliczał.

Posłowie Konfederacji zorganizowali w piątek konferencję prasową przy jednej ze stacji paliw. - My nie z powodu prezesa Obajtka, my z powodu cen paliw, które rosną konsekwentnie i nieubłaganie. Wszystkie ośrodki analityczne wskazują, że te ceny będą rosły- mówił Krzysztof Bosak, poseł Konfederacji/

Bosak zwracał uwagę, że ponad 52 proc. ceny paliwa stanowią podatki, w rożnych formach. Pokazując na dystrybutory na stacji, Bosak stwierdził, że "tutaj nie tankujemy aut, tutaj tankujemy budżet ministra finansów". - To jest coś, czego powinniśmy mieć wszyscy świadomość- przyznał.cyt] Z koeli mecenas Jacek Wilk stwierdził, że "polski kierowca jest przedmiotem niesłychanego wyzysku fiskalnego". - Jeśli policzymy ile litrów Polak może sobie kupić za przeciętną pensję przy aktualnych cenach, to okazuje się, że Polacy są w ogonie Europy- mówił i dodał, że "właśnie tak sfiskalizowane są paliwa". Jak tłumaczył, jest to "wyjątkowo obrzydliwy sposób na ściąganie pieniędzy, ponieważ wszyscy wiedzą, że tak robić jest najłatwiej". - Nikt nie może ominąć tego przykrego obowiązku jakim jest tankowanie z którego ponad połowa ceny trafia do Ministerstwa Finansów- mówił. [cyt color=#000000]- Mówimy o tym teraz, w czasie zapowiadanego Wielkiego Planu Odbudowy, Nowego Ładu potrzebne są przede wszystkim nie działania, które dokręcają śrubę fiskalną ale wręcz przeciwnie. Jeśli chcemy uruchomić i rozruszać gospodarkę, to jest właśnie ten moment kiedy trzeba znosić obciążenia. Przez takie działania więcej pieniędzy może zostać w rękach podatników i to właśnie dzięki temu może rozwinąć się gospodarka- mówił Wilk. - Nie przez inwestycje państwa, nie przez rozdawanie pieniędzy z kieszenie do kieszeni ale właśnie przez to, że te pieniądze zostaną. Dlatego te horrendalne podatki trzeba obniżyć- dodał.

- My mówiliśmy,ze cena paliwa może kształtować się na poziomie 3 zł. To nie jest science fiction, to nie jest fantazja. Cena paliwa naprawdę może wynosić 3 zł- podkreślił Wilk. - To jest ten moment, żeby te partie, które tyle mówiły o obniżaniu podatków, w końcu dołożyły swój głos do tego, żeby te podatki od paliw w końcu obniżyć- mówił.