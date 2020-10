Borys Budka, szef PO w ostrych słowach o rekonstrukcji rządu. "To nie jest rekonstrukcja, to zbójecki podział łupów"

- Gdy nie ma się pomysłu na najważniejsze wyzwania stojące przed Polską - demografia, ochrona zdrowia, polityka senioralna, deficyt budżetowy, rynek pracy czy polityka klimatyczna - pozostaje zajmowanie się personaliami. To nie jest rekonstrukcja, to zbójecki podział łupów- napisał na swoim koncie na Twitterze Borys Budka.

- Przed chwileczką obejrzeliśmy Hołd lenny prezydenta Dudy w stosunku do Jarosława Kaczyńskiego i rządu- powiedziała podczas konferencji prasowej po zaprzysiężeniu nowego rządu Barbara Nowacka, posłanka KO. - Prezydent, który oferuje pełną pomoc, pełną kooperację i wygłasza za premiera jakieś wystąpienie programowe dosyć dziwi, bo przecież miał być prezydentem wszystkich Polaków, a nie jednego prezesa- mówiła.

Nowacka mówiła także, że "rząd, który jest porażką Mateusza Morawieckiego, który na tyle nie radził sobie ze Zbigniewem Ziobro, że dostał do opieki Jarosława Kaczyńskiego". - ten rząd nie będzie rządem funkcjonalnym, ponieważ tak szerokie ministerstwa z tak poszatkowanymi kompetencjami nie będą dobrze pracować- mówiła.

- Pan Czarnek nie będzie ministrem od edukacji i szkolnictwa wyższego, a ministrem od wojem kulturowych i pogardy- mówiła i dodała- Rząd w którym Ziobro dalej będzie grał pierwsze skrzypce, a Jarosław Kaczyński będzie wygrażał paluszkiem, jeśli nie będą go słuchali- dodała.

- Oglądaliśmy dosyć żenujący spektakl. Proszę zwrócić uwagę, że wszyscy panowie i jedna pani byli z siebie bardzo zadowoleni i to jest coś, co mnie bardzo uderzyło w tym spotkaniu. to, że wszyscy, a szczególnie pan prezydent, byli bardzo zadowoleni- mówił obecny na konferencji poseł Sławomir Nitras. - Chciałbym zauważyć, że dzisiaj mamy rekord jeżeli chodzi o śmiertelność koronawirusa i o tym nie było ani słowa- dodał.