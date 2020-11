Borys Budka: Kaczyński to siewca zamętu i nienawiści. Żądamy od premiera Morawieckiego dymisji Kaczyńskiego

- Wicepremier ds. bezpieczeństwa stal się największym zagrożeniem dla bezpieczeństwa Polek i Polaków. To on sprowokował potężne, obywatelskie demonstracje w obronie praw kobiet- napisał w mediach społecznościowych przewodniczący Platformy Obywatelskiej. - To on wezwał bojówki do walki z Polakami. Dziś ci sami ludzie, którzy na żądanie Kaczyńskiego mieli bronić kościołów, podpalali Warszawę, niszczyli mienie, walczyli z policją- dodał.