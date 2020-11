Borys Budka: Groźba weta to realna groźba wyjścia Polski z Unii Europejskiej

Groźba weta to realna groźba wyjścia Polski z Unii Europejskiej. Kiedyś mówiliście państwo, żeby nie straszyć Kaczyńskim, PiS-em i polexitem. Dzisiaj na naszych oczach może dojść do wyprowadzenia Polski z Unii Europejskiej w imię partykularnych interesów partii rządzącej, szarganej konfliktami wewnętrznymi, wielką niekompetencji – mówił na konferencji prasowej przewodniczący PO Borys Budka.

Zdaniem polityka, to co robi dzisiaj premier Mateusz Morawiecki „zakrawa na czyste szaleństwo”. - Groźba weta wobec budżetu unijnego, dobrego budżetu dla Polski, groźba weta wobec Funduszu Odbudowy, czyli miliardów na walkę z koronawirusem, ze skutkami kryzysu gospodarczego, to jest z jednej strony szaleństwo, ale z drugiej strony, i mówię to z pełną odpowiedzialnością, działanie wbrew polskiej racji stanu. Dzisiaj Polska i Europa potrzebują solidarności – przekonywał Budka.

„Na najbliższym posiedzeniu Sejmu będziemy domagać się, by Sejm Rzeczypospolitej podjął uchwałę zobowiązującą rząd do niezwłocznego zawarcia porozumienia budżetowego oraz porozumienia dot. Funduszu Odbudowy” – dodawał.