Borys Budka apeluje do rządzących w sprawie masowych szczepień: Mniej polityki, więcej logistyki

Marszałek zaznaczył, że „system masowych szczepień w Polsce jest wypracowany, tylko on musi być zdecentralizowany” - To jest absolutnie wykonalne, ale potrzeba planu – mówił.

- Szczepienia to nie jest nowość w Polsce. Szczepimy od wielu lat – podkreślił marszałek Senatu Tomasz Grodzki – Priorytetem jest, by zaszczepić jak najwięcej ludzi, jak najszybciej – dodał

Co więcej, Budka podkreślał znaczenie, by kalendarz szczepień był jawny oraz dostępny dla wszystkich, ponieważ ludzie potrzebują tych informacji.

Mniej polityki, więcej logistyki

Borys Budka jednocześnie zaapelował do rządzących. - Mniej polityki, więcej logistyki. Kluczem do sukcesu jest bardzo szybkie zaszczepienie ludzi, którzy są w największej grupie ryzyka. Potem trzeba przeprowadzić proces bardzo szybki, by do wakacji uzyskać odporność populacyjną. Jako Polska jesteśmy na to gotowi - mówił.

- Dzisiaj priorytetem dla rządu powinno być uzyskanie odporności przez populację. Trzeba przyspieszyć szczepienia –podkreślał na konferencji prasowej przewodniczący Koalicji Obywatelskiej Borys Budka.

Koalicja apeluje o trzy rzeczy

Jak zaznaczał szef partii opozycyjnej, domagają się trzech, kluczowych w walce z COVID-19 rzeczy - miliona szczepień tygodniowo, decentralizacji systemu oraz jawnego kalendarza szczepień.

- Ludzie muszą wiedzieć, kiedy zostaną zaszczepieni – podkreślił marszałek Grodzki. – Pryncypia są proste, trzeba jak najszybciej zaszczepić jak największą liczbę osób oraz żadna dawka szczepionki nie może się zmarnować – dodał.

- Rząd nie może uciekać od odpowiedzialności. Określenie grup, zbudowanie kalendarza, należy do jego zadań – mówił.